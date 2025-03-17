Çocuğu Olan Memurlara Esnek Çalışma İmkanı

Yeni düzenlemeye göre, memur anne ve babalar, çocukları ilkokula başlayana kadar yarı zamanlı çalışma hakkına sahip olacak. Bu uygulama, hem doğum hem de evlat edinme sonrası geçerli olacak. Ancak, aynı ailede her iki ebeveynin aynı anda bu haktan yararlanması mümkün olmayacak.

Çalışma Süresi ve Ücret Düzenlemesi

Yarı zamanlı çalışmayı tercih eden memurlar, haftada 40 saat yerine 20 saat mesai yapacak. Çalışma şekli ise iki farklı modelde uygulanabilecek:

Haftanın en fazla üç günü tam zamanlı çalışma

Haftanın beş günü, en az üç saat çalışma

Ancak, bu tercihte bulunan memurların maaşları da yarı yarıya düşecek.

Yarı Zamanlı Çalışan Annelere Süt İzni Yok

Taslak düzenlemeye göre, yarı zamanlı çalışmayı seçen anneler için süt izni uygulanmayacak. Başvuru yapmak isteyen memurların, en az bir ay öncesinden kurumlarına yazılı talepte bulunmaları gerekecek.

Evlat Edinenler İçin De Geçerli Olacak

Düzenleme yalnızca biyolojik ebeveynler için değil, evlat edinen memurlar için de aynı şartlarla geçerli olacak. Her bir çocuk için bu hak ayrı ayrı kullanılabilecek. Ayrıca, yetkili amirler ocak ve temmuz aylarında çalışma saatlerinde değişiklik yapabilecek.

Bakanlık Son Şekli Verecek

Yönetmelik taslağı şu anda görüşe açılmış durumda. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, gelen önerileri değerlendirerek düzenlemeye son halini verecek. Yönetmeliğin kısa sürede tamamlanarak Resmî Gazete’de yayımlanması ve yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Memur anne ve babalar için büyük önem taşıyan bu düzenlemenin çalışma hayatına nasıl etki edeceği merakla bekleniyor.