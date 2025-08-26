Toplantıya Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlık ederken, kamu işveren temsilcileri ile sendika temsilcileri toplu sözleşme taleplerini masaya taşıdı. Daha önce 2026 yılı için ilk yarıda yüzde 11, ikinci yarıda yüzde 7; 2027 yılı için ise iki dönem de yüzde 4 zam teklif edilmişti. Son düzenlemeyle birlikte 2027’nin ilk yarısı için oran yüzde 5’e yükseltildi, ikinci yarı ise yüzde 4’te bırakıldı.

Hakem Kurulu’nun yarın son kez toplanarak kesin kararı açıklaması bekleniyor.

Sendikalardan sert tepki

Açıklanan teklifin ardından Memur-Sen ve Kamu-Sen, müzakereleri boykot ederek kuruldan çekildi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, yaptığı değerlendirmede teklifi kabul etmediklerini vurguladı:

“Biz memura yoksulluğu dayatan hiçbir kararı sineye çekmeyeceğiz. Direnmeye, eylemlere ve bütün demokratik haklarımızı kullanmaya devam edeceğiz” dedi.

Yalçın, memur ve emeklilerin geçim derdinin giderek ağırlaştığını ve sabrın tükendiğini belirterek, adil bir artış talep ettiklerini ifade etti.