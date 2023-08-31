Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin 2024-2025 yılları için mali ve sosyal haklarının belirlendiği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi sürecinde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun kararı belli oldu. 26 Ağustos’ta ilk toplantısını yapan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, bugün Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığında gerçekleştirdiği son toplantısında 2024 yılı ilk altı ayı için yüzde 15, ikinci altı ayı için yüzde 10, 2025 ilk altı ayı için yüzde 6, ikinci altı ayı için ise yüzde 5’lik zam kararı aldı. Kararın ardından yetkili konfederasyon olarak Kamu Toplu Sözleşmesi’nde yer alan Memur-Sen, yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, Hakem Kurulu tarafından oy çokluğuyla verilen kararın kamu görevlilerinin maaş-ücret artışının enflasyon beklenti ve tahminlerinin altında kaldığı ifade edildi.



“Mutabakatla sonuçlandırdığımız görüşmelerinin tamamında Merkez Bankası enflasyon beklentilerinin üzerinde bir orana imza atmıştık”

Toplu sözleşme süreçlerinin 4688 sayılı Kanun’un ve Hakem Kurulu’nun yapısının değişmesi gerektiğinin vurgulandığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Hakem Kurulu, somut ekonomik veriler ve piyasa gerçekleri karşısında adil olanı verme noktasında hakkaniyetli davranması gerekirken, ismi ve Kanun’daki tarafsızlığı ile uyuşmayan bir şekilde Kamu İşveren Heyeti tavrından çıkamamıştır. Kamu Görevlileri Hakem Heyeti, maşeri vicdanın sesine değil, kamu işvereninin teklifine göre karar vermiştir. Memur-Sen olarak imza altına aldığımız ve mutabakatla sonuçlandırdığımız toplu sözleşme görüşmelerinin tamamında Merkez Bankası enflasyon beklentilerinin üzerinde bir orana imza atmıştık. Fakat Hakem Heyeti, kamu işvereninin yüzdelik teklifinin yerinde ve yürütülebilir olduğu gerekçesiyle yüzdelik zam oranını aynen koruyarak Merkez Bankası tarafından açıklanan yüzde 33 enflasyon beklentisiyle çelişen ve kamu görevlilerini enflasyonun altında ezdirecek kararıyla ‘Kamu İşvereni Hakem Kurulu’ olduğunu ikrar etmiştir.”

Kamu görevlilerinin maaş-ücret artışının enflasyon beklenti ve tahminlerinin altında kaldığı belirtilen açıklamada, “Enflasyon farkının müjde gibi lanse edilmesinin sağlıklı olmadığı tarafımızca her aşamada tespit ve ifade edilmişken işveren-Hakem Heyeti'nin kamu görevlilerini kayba uğratacak, gerçeği görme ve doğru teklifi getirme iradesinden uzak kararını kabul etmiyor ve şerh düşüyoruz” denildi.