Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Melissa Vargas ile 3, Gizem Örge ve Aslı Kalaç ile 2, Meliha Diken ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.
Melissa Vargas 3 yıl daha bizimle! 💛💙 pic.twitter.com/Vj5ElaM9R7— Fenerbahçe Voleybol (@FBvoleybol) July 9, 2024
Gizem Örge 2 yıl daha bizimle! 💛💙 pic.twitter.com/3PuicIGzZP— Fenerbahçe Voleybol (@FBvoleybol) July 9, 2024
Aslı Kalaç 2 yıl daha bizimle! 💛💙 pic.twitter.com/slZxRSlwWDJuly 9, 2024
Meliha Diken 1 yıl daha bizimle! 💛💙 pic.twitter.com/asv3Mzky1i— Fenerbahçe Voleybol (@FBvoleybol) July 9, 2024