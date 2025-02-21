Medya Platformu Derneği Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, TÜSİAD'ın beyanlarının vesayetçi bir zihniyetin ürünü olduğu vurgulanarak, Türkiye'nin bağımsız politikalar üretmesini hazmedemeyen bu tür söylemlerin kesin bir dille reddedildiği ifade edildi.

Açıklamada, Türkiye'nin içeriden ve dışarıdan gelen baskılara karşı dirayetli duruşunu koruduğu ve güçlü bir devlet olarak kendi kararlarını alabilme yetisine sahip olduğu vurgulandı. Ancak belirli çevrelerin hâlâ eski alışkanlıklarını sürdürerek millet iradesini hiçe sayan söylemler üretmeye devam ettiği belirtildi.

TÜSİAD ve benzeri yapıların ekonomik kaygılar bahanesiyle millî iradeye ve devlet politikalarına müdahale etmeye çalışmasının kabul edilemez olduğu ifade edilen açıklamada, Medya Platformu Derneği'nin milletin ve devletin yanında olduğu ve Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesine zarar verecek her türlü girişimin karşısında duracağı açık bir şekilde ilan edildi.

Medya Platformu Derneği, Türkiye'nin geleceğini belirleyecek olanın dar bir zümrenin çıkarları değil, aziz milletin iradesi olduğuna dikkat çekerek kamuoyunu bu konuda duyarlı olmaya davet etti.