Soruşturma Kapsamında Neler Tespit Edildi?

Hazırlanan iddianamede, 19 Kasım 2024 tarihinde oynanan Karadağ - Türkiye futbol karşılaşmasında ‘Exxen’ logosuyla yayın yapıldığı ve bu yayın sırasında ruhsatsız yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarının sanal reklam teknikleriyle stadyum reklam panolarına ve kale yanlarına yerleştirildiği belirtildi.

Savcılık, medya hizmet sağlayıcı kuruluşların, yayınladıkları içerikten sorumlu olduklarını vurgulayarak, Exxen ve TV8’in bu yayını gerçekleştirirken yasa dışı bahis reklamlarını engellemediklerini ifade etti.

Savunmalarında Suçlamaları Reddettiler

Şüphelilerin savunmalarında, maç yayınlarının sözleşme yapılan kuruluş ya da spor kulüplerinden temin edildiği, yayıncı kuruluşun yayın ıçeriği üzerinde bir denetim yapma imkanının olmadığı, teknik olarak da yasadışı bahis reklamlarını sansürlemenin mümkün olmadığı ifade edildi. Ayrıca, bu durumun yalnızca kendileriyle sınırlı kalmadığı, farklı yayıncı kuruluşların da aynı içerikleri yayınlamak zorunda kaldığı öne sürüldü.

8 Şüpheliye Hapis Talebi

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, Acun Ilıcalı, Aslı Yaşaroğlu, Atilla Celiloğlu, Burcu Batu Fakir, Bülent Uçak, Ebru Atasav Tahrancı, Mustafa Tarık ve Ümmü Burhan’ın ‘kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek’ suçlamasıyla 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.