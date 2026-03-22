Teklifin dikkat çeken başlıklarından biri kripto varlıklara yönelik düzenleme. Buna göre, kripto varlık hizmet sağlayıcıları aracılığıyla gerçekleştirilen satış ve transfer işlemleri vergi kapsamına alınacak. Kripto varlık işlem vergisi, satış tutarı ya da transfer anındaki piyasa değeri üzerinden binde 3 oranında uygulanacak.

Eğitim ve sağlık alanını ilgilendiren bir diğer düzenleme ise vakıf üniversitelerine bağlı sağlık kuruluşlarını kapsıyor. Bu kurumlar, mevcut durumda yararlandıkları kurumlar vergisi muafiyetinin dışında bırakılacak.

Deprem bölgesine yönelik destekler de teklif içinde yer alıyor. 2023 Kahramanmaraş Depremleri sonrasında inşa edilen konut ve iş yerleri için borçların erken ödenmesi halinde önemli indirimler sağlanacak. Buna göre, 31 Aralık 2026’ya kadar peşin ödeme yapanlar için konutlarda yüzde 74, iş yerlerinde ise yüzde 48 indirim uygulanması öngörülüyor.

Ayrıca bedelli askerlik ücretinde yüzde 25 artış yapılması planlanırken, şans ve bahis oyunlarına ait reklam ve ilan giderlerinin vergi matrahından düşülmesine de son verilecek.

Teklifte kamuya ait taşınmazlarla ilgili dikkat çeken bir adım da bulunuyor. Üniversiteler, sosyal güvenlik kurumları ve düzenleyici-denetleyici kuruluşlara ait taşınmazlar, talep edilmesi halinde özelleştirme kapsamına alınabilecek.

Serbest bölgelerde üretim yapan işletmeler için ise teşvik edici bir düzenleme geliyor. Bu bölgelerde üretilen ürünlerin yurt dışına veya diğer serbest bölgelere satışından elde edilen kazançlar, gelir ve kurumlar vergisinden istisna tutulacak.

Genel Kurul’da ayrıca Türkiye’nin Libya, Kırgızistan ve Birleşmiş Milletler bünyesindeki Kadın Birimi ile imzaladığı üç ayrı uluslararası anlaşma da görüşülecek.

Meclis çalışmalarına paralel olarak siyasi partiler de grup toplantılarını gerçekleştirecek. Recep Tayyip Erdoğan’ın da AK Parti TBMM Grup Toplantısı’nda milletvekillerine hitap etmesi bekleniyor.