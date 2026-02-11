Düzenlemeyle birlikte hem para cezaları yükseltildi hem de bazı ihlaller için ehliyete el koyma ve hapis yaptırımı getirildi.

Gürültü ve araç içi cihazlara ağır yaptırım

Araçlarda ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazlarını kamu huzurunu bozacak şekilde kullananlara 3 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Belirtilen şartlara aykırı cihaz bulunduran ve sürücünün görüş alanında görüntü cihazı kullananlara ise 21 bin lira ceza kesilecek, araç 30 gün trafikten men edilecek.

Seyir halinde telefon kullananlara kademeli ceza

Seyir halindeyken cep telefonu veya benzeri haberleşme cihazı kullanan sürücülere 5 bin lira ceza verilecek.

1 yıl içinde ikinci ihlal: 10 bin lira

1 yıl içinde üçüncü ve üzeri ihlal: Her seferinde 20 bin lira + 30 gün ehliyete el koyma

Emniyet kemeri ve koruyucu sistem zorunluluğu

Sürücü ve yolcular için emniyet kemeri, kask, koruma gözlüğü ve çocuk bağlama sistemi kullanımı zorunlu hale getirilecek.

Emniyet kemeri takmayan sürücü ve yolcuya 2 bin 500 lira ceza

1 yıl içinde 4 ve üzeri ihlal: Her seferinde 30 gün ehliyete el koyma

Kask ve koruyucu ekipman ihlalinde tekrar eden cezalar 5 bin ve 10 bin liraya kadar çıkacak

15 yaş altı çocukların koruyucu sistem kullanmamasına izin veren sürücüye 5 bin lira ceza

Ayrıca koruyucu ekipman kullanılmadan aracın yola devam etmesine izin verilmeyecek.

Kaza yerinden ayrılana hem para hem hapis

Maddi hasarlı, yaralanmalı veya ölümlü kazalarda, zorunlu bir durum olmaksızın olay yerinden ayrılan sürücülere 46 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Ölümlü veya yaralanmalı kazalarda olay yerini terk eden sürücülere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. Ayrıca sürücü belgeleri 2 yıl süreyle geri alınacak.

Diğer düzenlemeler

Elektrikli skuter ve motorsuz taşıt sürücülerinin sorumluluğu genel hükümlere tabi olacak (3 ay sonra yürürlükte).

Trafik suçlarına ilişkin tutanaklar, yetkili personel tarafından düzenlenecek.

Tutanaklarda açık kimlik yerine personel tanıtım numarası yer alacak.

Teklifin 6 maddesinin daha kabul edilmesinin ardından TBMM Başkanvekili Pervin Buldan birleşime ara verdi.