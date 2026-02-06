İş yeri kültürü ve çalışan memnuniyeti alanında global standartlarda değerlendirme yapan Great Place to Work Enstitüsü tarafından verilen Great Place to Work Sertifikası’nı ilk kez kazanan şirket, çalışan anketlerinden 79 puan aldı.

Panda Alüminyum, Great Place to Work sertifikasyon süreci kapsamında gerçekleştirilen çalışan anketlerinden 79 puan alarak Great Place to Work Sertifikası’nı kazandı. Anket sonuçlarında en yüksek skorlar güven başlığı altında toplandı. Güvenilirlik, saygı ve hakkaniyet ölçütleri öne çıkan alanlar olurken; bu başlıkları gurur, adalet ve takım ruhu izledi.

Panda Alüminyum Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Seherli, bu yıl ilk kez alınan sertifikaya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: “Great Place to Work Sertifikası, Panda Alüminyum’da uzun süredir üzerinde çalıştığımız kurum kültürünün çalışanlarımızın geri bildirimleriyle değerlendirilmesi açısından önemli bir sonuç. Anket sonuçlarında özellikle güven başlığının öne çıkması, güvenilirlik, saygı ve hakkaniyet gibi değerlerin en yüksek puanlanan alanlar arasında olması bizim için anlamlı. Gurur, adalet ve takım ruhu gibi başlıkların da bu tabloyu tamamlaması, çalışan mutluluğunu önceleyen yaklaşımımızın günlük iş yapış biçimlerimize yansıdığını ortaya koyuyor. Bu sonuç, Panda Alüminyum’da çalışan deneyiminin şirket kültürünün temel unsurlarından biri olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.”