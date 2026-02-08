Bakan Tunç, Kadıköy’de bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi için Sultanahmet Camii’nde düzenlenen mevlid programına katıldı. Program sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Tunç, yaşanan acı olayların toplumda derin yaralar açtığını vurguladı.

“Mevzuatın yeniden değerlendirilmesi kaçınılmaz”

Suça sürüklenen çocuklara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 31. maddesine dikkat çeken Bakan Tunç, mevcut sistemin üç yaş grubuna göre uygulandığını hatırlattı. Ancak gelinen noktada hem caydırıcılığın artırılması hem de çocukların korunması amacıyla yeni bir yaklaşıma ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Tunç, hazırlanan taslakta;

suçun işleniş biçimi,

çocuğun geçmişi,

suç işleme eğilimi,

kastın yoğunluğu

gibi unsurlar dikkate alınarak hâkimlere dosya bazlı takdir yetkisi verilmesinin öngörüldüğünü ifade etti.

“Komisyon raporu sonrası Meclis’te ele alınacak”

Taslağın Meclis grubunda değerlendirildiğini ve diğer siyasi partilerle görüşmeler yapıldığını belirten Tunç, çocukları suça sürükleyen nedenlerin tüm yönleriyle araştırılması için özel bir komisyon kurulduğunu söyledi.

“Komisyon çalışmalarını tamamladıktan sonra ortaya çıkacak rapora göre, gerekli yasal düzenlemeler Meclis gündemine taşınacak” diyen Tunç, sürecin titizlikle yürütüldüğünü vurguladı.

11. Yargı Paketi hatırlatması

Bakan Tunç, 11. Yargı Paketi kapsamında çocukların örgüt suçlarında kullanılmasına yönelik cezaların artırıldığını da hatırlatarak, çocukları suça sürükleyen örgütlere karşı daha sert önlemler alındığını belirtti.

“Çocuklarımızı korumak zorundayız”

Açıklamalarında çocukların sosyal medya ve çevresel tehditlerden korunması gerektiğinin altını çizen Tunç, devletin tüm kurumlarıyla bu konuda sorumluluk taşıdığını ifade etti.

“Annelerin acısı büyük. Toplumun hassasiyetini paylaşıyoruz. Bu hassasiyete uygun yasal adımları atmaktan geri durmayacağız” dedi.

Anne Minguzzi’den yürek yakan sözler

Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi ise yaptığı açıklamada, acının her geçen gün büyüdüğünü belirterek, “Acıyla birlikte öfkem de artıyor. Bu işin peşini asla bırakmayacağım. Adaletin gecikmesini kabul etmiyoruz” ifadelerini kullandı.