Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) ihracat odaklı çalışmaları kapsamında, KFA Fuarcılık organizasyonuyla sektör temsilcileri Premiere Vision ve Texworld Paris fuarlarına katıldı.

Tekstil ve moda endüstrisinin geleceğine yön veren Premiere Vision Paris Fuarı, bu yıl da dünyanın dört bir yanından sektör profesyonellerini bir araya getirdi. Kumaş, iplik, deri, tasarım ve aksesuar alanlarında faaliyet gösteren firmaların yer aldığı fuarda, yeni trendler ve yenilikçi üretim yaklaşımları öne çıktı. Yaklaşık bin 300 firmanın stant açtığı fuarda, Türkiye’den 200 firma yer alırken, Bursa’dan 54 firma koleksiyonlarını uluslararası alıcılarla buluşturdu.

Ustalık, zanaatkârlık geleneği ve gelişmiş üretim kültürünü küresel tasarım ve inovasyon anlayışıyla harmanlayan fuar, firmalara yeni pazarlara açılma ve uluslararası iş birlikleri geliştirme açısından önemli fırsatlar sundu.

Dünya tekstil tedarik zincirinin önemli buluşma noktalarından biri olan Texworld Paris Fuarı da yoğun katılımla gerçekleştirildi. 35’ten fazla ülkeden yaklaşık bin 300 katılımcının yer aldığı fuarda; Çin, Hindistan, Kore, Tayvan, Bangladeş ve Pakistan gibi küresel üretim merkezlerinin yanı sıra gelişmekte olan tedarik ülkeleri de temsil edildi. Türkiye’den 54, Bursa’dan ise 17 firma fuarda stant açarak ürünlerini sergiledi.

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur ve BTSO Tekstil Konseyi Başkanı Bayram Uçkun, her iki fuarı ziyaret ederek Bursalı firmalarla bir araya geldi. Ali Uğur, tekstil sektörünün zorlu bir süreçten geçtiğine dikkat çekerek, Bursa iş dünyasının tüm olumsuzluklara rağmen üretim ve ihracat kararlılığını sürdürdüğünü söyledi. Fuar katılımlarının bu süreçte kritik rol oynadığını vurgulayan Uğur, “Paris’te düzenlenen bu fuarlar, dünyanın en önemli sektörel buluşmaları arasında yer alıyor. BTSO olarak KFA Fuarcılık organizasyonuyla firmalarımızın ihracat yolculuğunu desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

BTSO Tekstil Konseyi Başkanı Bayram Uçkun ise küresel ölçekteki yenilikleri yerinde görmenin ve yeni ticaret köprüleri kurmanın sektör için büyük önem taşıdığını belirterek, BTSO yönetimine destekleri için teşekkür etti.

KFA Fuarcılık organizasyonlarının ihracat açısından önemli fırsatlar sunduğunu ifade eden Akdem Tekstil İhracat Yöneticisi Bilal Yüksel de, Paris fuarına yedinci kez katıldıklarını belirterek, “KFA Fuarcılık ile yıllardır yurt içi ve yurt dışı organizasyonlarda yer alıyoruz. Bu organizasyonlar firmalarımız için yeni pazarlar açısından büyük katkı sağlıyor” diye konuştu.