Kendilerini “metalin vahşi yüzü” olarak tanımlayan ve sahne performanslarında kullandıkları şeytani semboller, kanlı görseller ve rahatsız edici şovlarla sık sık gündeme gelen Slaughter To Prevail’in İstanbul konseri büyük tartışma yarattı. Sosyal medyada kısa sürede büyüyen tepkiler üzerine yetkililer harekete geçti.

VALİLİK DEVREYE GİRDİ

İstanbul Valiliği, kamu düzeni ve toplumsal hassasiyetler gerekçesiyle konserin iptal edildiğini açıkladı. Karar, özellikle aileler ve sivil toplum kuruluşları tarafından memnuniyetle karşılandı.

EPSTEIN SKANDALI TARTIŞMALARI GÖLGE DÜŞÜRDÜ

Dünya genelinde yankı uyandıran Epstein skandalı sonrası çocuklara yönelik istismar, karanlık ritüeller ve sapkın yapıların tartışıldığı bir dönemde, söz konusu konserin Türkiye’de düzenlenmek istenmesi tepkileri daha da artırdı. Vatandaşlar, eğlence sektörü üzerinden şeytani figürlerin ve satanizm propagandasının normalleştirilmeye çalışıldığını savundu.

DAHA ÖNCE DE İPTAL EDİLMİŞTİ

Slaughter To Prevail’in konserleri, benzer gerekçelerle Rusya ve Polonya’da da iptal edilmişti. Grup, sahne performanslarının ahlaki değerlere aykırı olduğu ve gençler üzerinde olumsuz etki oluşturduğu gerekçesiyle birçok ülkede tartışma konusu olmaya devam ediyor.

SOSYAL MEDYADAN ÇAĞRI: “GENÇLERİ KORUYALIM”

Türkiye genelinde binlerce vatandaş sosyal medya üzerinden çağrıda bulunarak, çocukları ve gençleri hedef alan karanlık akımlara karşı durulması gerektiğini vurguladı. Tepkilerde, dini değerlere hakaret içeren içeriklere karşı daha duyarlı olunması çağrısı öne çıktı.