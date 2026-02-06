Kulübün hisseleri, Türkiye’nin en zengin ikinci iş insanı olarak gösterilen Cemil Kazancı’nın sahibi olduğu Kazancı Holding tarafından satın alındı. Devir işlemi resmen açıklandı.

Son dönemde iş ve medya kulislerinde Kazancı Holding’in medya sektörüne girip girmeyeceği, hatta Habertürk Grubu’na talip olup olmadığı yönünde çeşitli iddialar dolaşırken, holdingin ilk somut adımı spor alanında attığı ortaya çıktı. Kasımpaşa Spor Kulübü’nün satın alınmasıyla birlikte bu söylentiler yerini net bir tabloya bıraktı.

Kayyum Süreci Sona Erdi

Kasımpaşa Spor Kulübü, Can Holding ve Ciner Holding’e yönelik yürütülen kara para soruşturması kapsamında 2025 yılının Eylül ayında TMSF denetim kayyumluğuna alınmıştı. Aynı süreçte toplam 121 şirkete el konulmuş, çok sayıda varlığa kayyum atanmıştı. Kasımpaşa da bu kapsamda TMSF yönetimine geçmişti.

TMSF’nin yürüttüğü süreç sonunda kulübün yeni sahibi Kazancı Holding oldu ve Kasımpaşa resmen kayyum yönetiminden çıktı.

Medya Kulisleri Kaynıyordu

Hatırlanacağı üzere Habertürk TV, Show TV, Bloomberg HT, HT Spor ve Haberturk.com, 23 Aralık 2024’te Ciner Holding tarafından Can Holding’e satılmıştı. Bu satış, Ciner Holding’in yaklaşık 20 yıllık medya serüvenini sonlandırması açısından dikkat çekmişti.

Soruşturma sürecinin ardından medya kulislerinde iki isim öne çıkmıştı: Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı ve Kazancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Kazancı. Tosyalı’nın medyaya gireceği uzun süredir konuşulurken, Cemil Kazancı ismi ilk kez bu süreçte ciddi biçimde gündeme gelmişti.

Ancak dün akşam saatlerinde yapılan açıklama, Kazancı Holding’in tercihini spor yatırımı yönünde kullandığını ortaya koydu.

Eski Sahibi de Yeni Sahibi de Beşiktaşlı

Kasımpaşa’nın eski sahibi Turgay Ciner ile yeni sahibi Cemil Kazancı’nın dikkat çeken ortak bir noktası bulunuyor: Her iki iş insanı da Beşiktaş’a olan yakınlıklarıyla biliniyor. Ciner ve Kazancı, geçmiş dönemlerde Beşiktaş Kulübü yönetimlerinde aktif görevler üstlenmiş isimler arasında yer alıyor.

Bu durum, Kasımpaşa’nın yönetim anlayışı ve sportif vizyonu açısından da camiada dikkatle takip ediliyor.

Türkiye’nin En Zengin İkinci İş İnsanı

Kazancı Holding’in patronu Cemil Kazancı, Forbes verilerine göre 4,35 milyar dolarlık servetiyle Türkiye’nin en zengin ikinci iş insanı konumunda bulunuyor. Aynı zamanda Forbes’in “Dünyanın En Zengin 1000 Kişisi” listesine giren üç Türk’ten biri.

Aslen Rizeli olan Cemil Kazancı, hem Kazancı Holding’in hem de Aksa Enerji’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyor.

Kazancı Holding Hangi Alanlarda Faaliyet Gösteriyor?

Kazancı Holding;

Enerji (Aksa Enerji başta olmak üzere),

Tarım ,

Turizm ,

Gayrimenkul

gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren, Türkiye’nin en büyük holdinglerinden biri konumunda. Holdingin özellikle yurt dışı enerji yatırımlarıyla Afrika, Orta Asya ve Balkanlar’da güçlü bir varlığı bulunuyor.

Kasımpaşa’da Yeni Dönem

Kasımpaşa Spor Kulübü’nün Kazancı Holding’e devriyle birlikte, kulübün finansal yapısının güçlendirilmesi, altyapı yatırımları ve sportif başarı hedeflerinin yeniden şekillenmesi bekleniyor. Yeni yönetim ve başkanlık yapılanmasına ilişkin detayların ise önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılması öngörülüyor.