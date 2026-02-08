Geleneksel Anadolu kıyafetleri ve şalvarı hedef alan ifadeler nedeniyle bir şüpheli gözaltına alınırken, AK Parti’den art arda sert açıklamalar geldi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, ABD merkezli X platformunda “MEKorkmazTR” rumuzlu hesaptan yapılan paylaşımın ardından resen soruşturma başlattı. Paylaşımın “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçu kapsamında değerlendirilmesi üzerine yürütülen çalışmada, hesabın M.E.K. isimli şahsa ait olduğu tespit edildi. Şüpheli, emniyet ekiplerince gözaltına alındı.

Paylaşımı yapan kişinin İYİ Partili Mehmet Emin Korkmaz olduğu iddiası kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, siyasi isimlerden peş peşe açıklamalar geldi.

Bakan Tunç: Asla Kabul Edilemez

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Zeynep Güneş’e yönelik ifadelerin suç teşkil ettiğini belirterek, soruşturmanın Türk Ceza Kanunu’nun 216’ncı maddesi kapsamında yürütüldüğünü söyledi. Tunç, “Bir kadını kılık kıyafeti, inancı ve yaşam tarzı üzerinden hedef alan bu çirkin ve ayrımcı ifadeler asla kabul edilemez. Nefret dili hukuk ve vicdan önünde karşılığını bulacaktır” ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş: Milyonlarca Kadına Yapılmış Bir Saygısızlık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise saldırının yalnızca bir belediye başkanına değil, tüm kadınlara ve millet iradesine yönelik olduğunu vurguladı. Göktaş, “Kadınlara yönelen bu hadsiz zihniyeti asla normalleştirmeyeceğiz. Bu eylem aynı zamanda suçtur ve hukuki sürecin takipçisi olacağız” dedi.

Ömer Çelik’ten İYİ Parti’ye Çağrı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de paylaşımında, Başkan Güneş’e destek vererek nefret söylemini lanetlediklerini ifade etti. Çelik, “Bu nefret odağına hukuk zemininde hesap sorulacaktır. İYİ Parti’nin de gerekeni yapmasını bekliyoruz” açıklamasında bulundu.

AK Parti İl Başkanı Albayrak: Milletin Değerlerine Hakarettir

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ise saldırının Anadolu kadınının değerlerini hedef aldığını belirterek, “Şalvarı ve geleneksel kıyafeti cahillik olarak gören bu üstenci zihniyet, aslında kendi cehaletini sergilemiştir. Milletin iradesine ve değerlerine yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz” dedi.