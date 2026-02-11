Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile birlikte görevden affını isteyen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yerine Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yerine Mustafa Çiftçi atandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararıyla kabinede iki kritik görev el değiştirdi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un görevden affını istemesi üzerine yerine Akın Gürlek atanırken, İçişleri Bakanlığı görevine ise Mustafa Çiftçi getirildi.

Yerlikaya’dan Çiftçi’ye tebrik mesajı

Görevi devreden eski İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Mustafa Çiftçi’yi tebrik etti. Yerlikaya, 4 Haziran 2023’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle başladığı görevini Çiftçi’ye devrettiğini belirterek, yeni bakana başarı dileklerini iletti.

Açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destekleri için şükranlarını sunan Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı teşkilatına da teşekkür ederek, “Ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla görev yapan İçişleri ailemizin her bir ferdine yürekten teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek kimdir?

Hukuk fakültesi mezunu olan Akın Gürlek, meslek hayatına hâkim olarak başladı. Türkiye’nin farklı illerinde ceza mahkemelerinde görev yapan Gürlek, daha sonra Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevini üstlendi.

Yargı kariyeri boyunca Bölge Adliye Mahkemesi’nde (İstinaf) çeşitli görevler yürüten ve burada başkanlık yapan Gürlek, ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atandı. Türkiye’nin en büyük adliyesinde başsavcı olarak görev yapan Gürlek döneminde; terör, organize suçlar, mali suçlar ve kamuoyunun yakından takip ettiği soruşturmalar başsavcılık makamı tarafından yürütüldü.

Son dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk iddiaları ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran uyuşturucu operasyonlarıyla gündeme gelen Gürlek, evli ve çocuk sahibidir.

Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi kimdir?

1970 yılında Konya’nın Çumra ilçesinde doğan Mustafa Çiftçi, 1990’da Konya İmam Hatip Lisesi’nden mezun oldu. 1995’te Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nü bitiren Çiftçi, 1996’da İçişleri Bakanlığı’nın açtığı Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak mesleğe adım attı.

1998’de sekiz ay süreyle İngiltere’de bulunan Çiftçi, 1999’da Milli Güvenlik Akademisi’nden mezun oldu. Aksaray-Gülağaç, Erzurum-Tekman, Nevşehir-Derinkuyu, Bitlis-Adilcevaz ve Kırşehir-Kaman ilçelerinde kaymakamlık görevlerinde bulundu. İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nde daire başkanlığı yapan Çiftçi, TBMM’de Özel Kalem Müdürlüğü ve Başkan Başmüşavirliği görevlerini üstlendi.

2018-2023 yılları arasında Çorum Valiliği görevini yürüten Çiftçi, 2023/376 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararıyla Erzurum Valiliği’ne atandı ve 18 Ağustos 2023’te görevine başladı.

Akademik çalışmalarını da sürdüren Çiftçi; Selçuk Üniversitesi’nde Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi alanında yüksek lisans yaptı. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni bitiren Çiftçi, ayrıca kamu yönetimi alanında ikinci bir yüksek lisans tamamladı. Adalet, İktisat ve Uluslararası İlişkiler bölümlerini de bitiren Çiftçi, halen Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde eğitimine devam ediyor. İngilizce ve Arapça bilen Çiftçi, evli ve üç çocuk babasıdır.