Türkiye’nin yedi bölgesinde yaklaşık 4 Milyar TL’yi aşkın yatırımla bayi ve yetkili servis ağı yeniden yapılandıran Mercedes-Benz Türk, stratejisi kapsamında önemli bir adımı daha Konya’da hayata geçirdi. Hasmer Konya, ağır ticari araç müşterilerine özel olarak tasarlanan yeni mimari yapıya sahip tesisinde hizmet vermeye başladı. Modern tasarımı, yüksek operasyon kapasitesi ve müşteri odaklı yaklaşımıyla tesis, markanın ağır ticari araç segmentindeki hizmet standartlarını daha da yukarı taşıyor.

Mercedes-Benz Türk, müşteri deneyimini güçlendirmeyi merkezine alan bayi ve yetkili servis ağı yeniden yapılanmasını yeni yatırımlarla sürdürüyor. Bu kapsamda Hasmer Konya, Mercedes-Benz Türk’ün kurumsal kimlik dönüşümünü hayata geçirirken aynı zamanda kamyon ve otobüs müşterilerinin ihtiyaçlarına göre baştan sona yeniden tasarlandı. Konya’nın önemli ticari akslarından biri olan Konya-Ereğli yolu üzerinde yer alan tesis; geniş servis alanı, modern mimarisi, operasyonel verimliliği artıran yapısı ve ağır ticari araç müşterilerinin beklentilerini merkeze alan planlamasıyla dikkat çekiyor.

Mercedes Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün açılışta yaptığı konuşmada: “Mercedes-Benz Türk olarak ağır ticari araç endüstrisinde kesintisiz sürdürdüğümüz öncülüğümüzde en önemli rollerden birini ülke geneline yayılmış bayi ve yetkili servis ağımız üstleniyor. Her yatırımımızda müşterilerimizin beklentilerini ve sektörün dönüşen dinamiklerini dikkate alıyoruz. Hasmer Otomotiv’in, Konya’da hayata geçirdiği yatırımı, yeni bayi ağı yapılanmamızda önemli bir adımı temsil ediyor. Tesis, en yoğun ticari akslardan biri olan Konya Ereğli Yolu üzerindeki konumu ile ağır ticari araç müşterilerine çok daha yakından hizmet sunacak; ayrıca bölgenin ekonomisine ve istihdamına da katkı sağlayacak. Bugün 120 çalışanı ile ağır ticari araç müşterilerine hizmet sağlayan Hasmer Otomotiv, yeni tesisi Hasmer Konya’da fiziksel yatırımın dışında insan kaynağına da yatırımı odağına alarak tesiste 50 kişiye istihdam sağlıyor. 17.000 metrekarelik alanda konumlanan tesis; 6.100 metrekarelik kapalı alanı ve 1.750 metrekarelik mekanik atölyesi ile bölgedeki ağır ticari araç kullanıcılarının operasyonel sürekliliğine doğrudan katkı sağlayacak. Hasmer Otomotiv ile 1994 yılından bu yana devam eden iş ortaklığımızı Konya’da açılan yeni tesisimizle daha da güçlendirmekten memnuniyet duyuyoruz. Yeni tesisin tüm paydaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Hasmer Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Bağcı ise: “Hasmer Otomotiv olarak Mercedes-Benz Türk ile 31 yıllık iş ortaklığımız boyunca en büyük önceliğimiz, müşterilerimizin ihtiyaçlarına hızlı ve doğru şekilde yanıt verebilmek oldu. Bugün Düzce ve Konya’da ağır ticari araç müşterilerimize Hasmer Otomotiv çatısı altında hizmet sunuyoruz. Konya’da ağır ticari araçlara özel bu yeni yapılanmayı hayata geçirirken yalnızca bir tesis açmayı değil, bölgenin beklentilerine doğrudan karşılık veren güçlü bir hizmet ekosistemi kurmayı amaçladık. Günlük 80 araca kadar servis hizmeti verebilecek geniş atölye kapasitemiz, teknolojik altyapımız ve 13 eğitimli sertifikalı teknisyen ekibimizle müşterilerimize daha hızlı, daha erişilebilir hizmet sunmanın gururunu yaşıyoruz. Atölye bölümümüz tamamen çelik konstrüksiyon tek parça olarak inşa edilirken, tüm süreçler dijital altyapı ve otomasyon odaklı olarak tasarlandı. Tesisimizin bulunduğu konum, Türkiye’nin doğu–batı lojistik hattının merkezinde yer alması nedeniyle büyük bir stratejik önem taşıyor. Bu yapılanmayla birlikte ağır ticari araç kullanıcılarına yol üzerinde kesintisiz destek verebilecek, operasyonel verimliliklerini sağlayabilecek bir merkez oluşturduk. Hasmer Otomotiv olarak Konya’daki yeni tesisimizin, hem markamız hem de ülkemizin taşımacılık sektörü için uzun vadeli değer üreteceğine inanıyoruz” dedi.