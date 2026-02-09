TÜİK verilerine göre Rize, Artvin, Giresun ve Gümüşhane’de nüfus düşüşü yaşanırken, Trabzon’un nüfusu bin 53 kişi artarak bölgedeki tek artış gösteren il oldu.

Rize’nin nüfusu 2024 yılında 246 bin 977 iken, 2025’te 30 kişi azalarak 246 bin 945’e geriledi. İl nüfusunun 173 bin 398’ini kadınlar, 173 bin 549’unu ise erkekler oluşturdu.

Artvin’de de nüfus kaybı sürdü. 2024’te 169 bin 280 olan il nüfusu, 2025 yılında bin 749 kişi azalarak 167 bin 531’e düştü. Artvin nüfusunun 83 bin 625’i kadınlardan, 83 bin 906’sı erkeklerden oluştu.

Giresun’da ise nüfus 541 kişi azaldı. 2024 yılında 455 bin 922 olan nüfus, 2025’te 455 bin 74’e geriledi. İl genelinde 227 bin 438 erkek, 227 bin 636 kadın yaşıyor.

Bölgedeki en dikkat çekici düşüş Gümüşhane’de yaşandı. 2024’te 142 bin 617 olan nüfus, 2025’te 3 bin 810 kişi azalarak 138 bin 807’ye indi. Gümüşhane’de 69 bin 208 kadın, 69 bin 599 erkek bulunuyor.

Doğu Karadeniz’de nüfusu artan tek il olan Trabzon’da ise tablo tersine döndü. 2024’te 822 bin 270 olan il nüfusu, 2025’te bin 53 kişi artarak 823 bin 323’e yükseldi. Trabzon nüfusunun 415 bin 81’i kadınlardan, 408 bin 242’si erkeklerden oluştu.