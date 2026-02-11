31 Mart yerel seçimlerinden bu yana CHP’den toplam 16 belediye başkanı istifa etti. İstifa eden isimlerin büyük bölümünün AK Parti’ye katıldığı belirtilirken, bu durum parti içinde “erime” yorumlarına yol açtı.

AK Parti’ye katılanlar çoğunlukta

Haberde yer alan bilgilere göre, istifa eden belediye başkanları arasında Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca, Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, Hasankeyf Belediye Başkanı Hamit Tutuş, Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım, Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu, Karalar Belde Belediye Başkanı Hasan Turgut, Aşdağul Belde Belediye Başkanı Şenol Öncül ve Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan yer aldı.

Başoğlu ve Özarslan hariç diğer isimlerin AK Parti’ye katıldığı ifade edildi.

Meclis grubunda da benzer tablo

Türkiye Gazetesi’nin aktardığına göre, CHP’deki hareketlilik yalnızca yerel yönetimlerle sınırlı kalmadı. 2023 genel seçimlerinde CHP listelerinden Meclis’e giren bazı milletvekillerinin de partiden ayrıldığı belirtildi.

CHP’den istifa eden dokuz milletvekilinden Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, İstanbul Milletvekilleri İsa Mesih Şahin ile Ahmet Ersagun Yücel, Ankara Milletvekili Nedim Yamalı, Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun, Konya Milletvekili Hasan Ekici ve Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır’ın AK Parti’ye geçtiği kaydedildi.

Öte yandan CHP listelerinden seçilen 20 milletvekilinin Yeni Yol Grubu çatısı altında siyasi faaliyetlerini sürdürdüğü, bazı isimlerin ise İYİ Parti’ye katıldığı ya da bağımsız olarak görev yaptığı bilgisi paylaşıldı.

CHP yönetiminin ise kendi listesinden seçilen bazı milletvekillerini parti bünyesinde tutmayı başardığı ifade edildi.

Partide yaşanan gelişmelerin önümüzdeki süreçte nasıl bir tablo ortaya çıkaracağı merak konusu.