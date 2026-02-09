Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), serbest meslek kazancı elde eden avukatlara vergi durumlarını görüşmek üzere yazı göndermeye başladı.

Bakanlık, vergi kayıp ve kaçağıyla mücadele kapsamında hayata geçirdiği RADAR sistemiyle, meslek gruplarının beyan ettikleri gelirler ile fiili kazançlarını karşılaştırıyor. Daha önce doktorlar, fal ve astroloji hizmeti verenler, medyumlar, online psikolog ve diyetisyenler mercek altına alınmış, bu alanlarda tespit edilen usulsüzlükler nedeniyle yüksek tutarlı cezalar uygulanmıştı.

GİB’ten avukatlara “gönüllü uyum” yazısı

Son olarak avukatlara odaklanan Maliye, Gelir İdaresi Başkanlığı Denetim Grup Müdürlükleri aracılığıyla şubat ayı itibarıyla yazılı bildirimler göndermeye başladı.

“Gönüllü uyum çalışması” başlığıyla gönderilen yazılarda, avukatlardan 2023 ve 2024 takvim yıllarına ait serbest meslek kazançlarına ilişkin değerlendirme yapılacağı belirtilerek, vergi denetim birimlerine davet edildikleri bildirildi.

Resmi verilere göre, avukatların 2024 yılı için beyan ettiği ortalama aylık gelir yaklaşık 34 bin lira seviyesinde bulunuyor.

Beyan ile hasılat arasında yüzde 20 fark uyarısı

Vergi denetmenleri tarafından yapılan hasılat tespitlerinde, beyan edilen gelir ile tespit edilen hasılat arasında yüzde 20’den fazla fark bulunması halinde mükellefler izaha davet ediliyor.

GİB ayrıca Dijital Vergi Dairesi üzerinden “risk sorgulama” özelliğini devreye aldı. Bu uygulamayla riskli durumda olduğunu gören mükellefler, gönüllü olarak vergi dairesine başvurarak uzlaşma yoluyla gerçek vergilerini ödeyebiliyor ve ağır cezalardan kaçınabiliyor.

Defter ve belge ibraz etmemenin hapis cezası var

Türkiye Barolar Birliği’nin hatırlatmasına göre, avukatlar düzenledikleri e-serbest meslek makbuzlarını, inceleme elemanının talebi halinde elektronik ortamda ibraz etmekle yükümlü.

Vergi incelemesi sırasında defter ve belgelerin ibraz edilmemesi, gizleme suçu kapsamında değerlendiriliyor. Bu suçun cezası, 15 Nisan 2022’den itibaren 18 aydan 5 yıla kadar hapis olarak uygulanıyor.

Fiziki defter dönemi sona erdi, elektronik ibraz devam ediyor

Avukatlar serbest meslek erbabı olarak serbest meslek kazanç defteri tutuyor. Ancak 2018 yılından itibaren bu defterlerin ve amortisman kayıtlarının fiziki olarak tutulması uygulamasına son verildi.

Buna rağmen incelemeye alınan avukatlar, makbuz ve kayıtlarını elektronik ortamda muhafaza etmek ve talep halinde vergi inceleme elemanlarına sunmak zorunda.