TMSF tarafından yapılan resmi basın duyurusunda, Maydonoz Döner markasının internet siparişleri başta olmak üzere kesintisiz hizmet vermeye devam ettiği vurgulandı. Kurum, sosyal medyada yer alan doğrulanmamış haber ve dezenformasyonlara karşı kamuoyunun, yalnızca resmi açıklamalara itibar etmeleri gerektiğini belirtti.

Maydonoz Döner’in faaliyetleri hakkında gelişmelerin yakından takip edileceği, ancak şimdilik tüm hizmetlerin aksamadan sürdüğü ifade edildi. TMSF, açıklamasının sonrasında, kamuoyuna doğru bilgi akışını sağlamak amacıyla yalnızca resmi duyuruların takip edilmesini önerdi.