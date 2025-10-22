Dünyanın lider jant üreticisi Maxion Wheels, 18–22 Kasım 2025 tarihleri arasında Fransa’nın Lyon kentinde düzenlenecek SOLUTRANS 2025 fuarında, ticari araç segmentine yönelik tüm jant portföyünü sergileyecek.

Maxion Wheels’in fuarda tanıtacağı en önemli yenilik, Manisa’daki ileri teknolojiye sahip CVA fabrikasında üretilen yeni dövme alüminyum kamyon jantları olacak.

Dövme Alüminyum Jantında Yeni Dönem Türkiye’den başlıyor

Maxion İnci ve Maxion Jantaş Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Zaim yaptığı açıklamada “Bu yeni ürün hattı, mükemmeliyet ve yenilikçilik konusundaki ortak vizyonumuzu yansıtıyor. Sınırlı seçeneklerin bulunduğu bir pazara dövme alüminyum jantları sunmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Maxion Wheels ile birlikte ticari araç mobilitesinin geleceğini şekillendirmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Maxion Wheels CEO’su Mark Gerardts ise “Yeni dövme alüminyum jantlarımız, pazar lideri kamyon jantı ürün gamımızı tamamlıyor ve ticari araç müşterilerimiz için güçlü, güvenilir bir iş ortağı olarak konumumuzu daha da pekiştiriyor. Jant tasarımı, mühendisliği ve üretimindeki derin uzmanlığımız sayesinde, müşterilerimizin farklı ihtiyaçlarını karşılayan, yenilikçi ve erişilebilir ürün çözümleri sunabiliyoruz” dedi.

SOLUTRANS 2025 fuarı ziyaretçileri, Maxion’un en son ticari araç jant yeniliklerini Salon 3, Stand C138’de yakından inceleme fırsatı bulabilecekler.