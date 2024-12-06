Olayın Detayları

21 Mayıs 2022'de, Beşiktaş Etiler'deki bir restoranın önündeki istinat duvarı çökmüş, olayda A.L. hayatını kaybederken B.S. ağır yaralanmıştı. İddianamede, istinat duvarının bakım, onarım ve güçlendirme işlemlerinin yapılmadığı, bu durumun sanıkların dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olduğu vurgulanmıştı. Sanıklar, ölüm ve yaralanma ihtimalini öngörebilecek durumda olmalarına rağmen önlem almamakla suçlanmıştı.

Mahkeme Kararı

Mahkeme, sanıkların eylemlerini "bilinçli taksir" kapsamında değerlendirdi. İlk etapta ceza 6 yıl 8 aya çıkarıldı ancak sanıkların durumu göz önüne alınarak 5 yıl 6 ay 20 gün olarak belirlendi. Diğer sanıklar S.Ö., G.K., S.K., ve M.K. ise beraat etti.

Savcılık İddianamesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede, duvarın çökmesiyle oluşan ölüm ve yaralanmaların öngörülebilir olduğu belirtilmiş ve sanıkların 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

Ünlü şef Sivrioğlu’nun bu cezası, restoranların güvenlik ve bakım sorumluluklarına dikkat çeken önemli bir örnek oldu. Bu kararın, işletme sahiplerinin sorumluluklarına dair farkındalığı artırması bekleniyor.