Finansal Hizmetler Anketi sonuçları, finansal sektörde faaliyet gösteren 148 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılmasıyla elde edildi. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endekslerine bakıldığında, son üç aydaki iş durumu ve hizmetlere olan talebin FHGE üzerinde olumlu bir etki yaptığı, ancak gelecek üç aydaki hizmet talep beklentilerinin FHGE’yi olumsuz etkilediği gözlendi.

İş Durumu ve Talep Artışı

Anket sonuçlarına göre, son üç ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmeler güçlendi. Hizmetlere olan talepte de artış olduğu bildirildi. Ancak, gelecek üç ayda hizmetlere olan talep beklentilerinin zayıfladığı, talep artışının daha düşük seviyelerde kalacağı öngörüldü.

İstihdam Artışı Beklentisi Zayıfladı

İstihdamla ilgili değerlendirmelere göre, son üç ayda istihdamda artış olduğunu belirtenlerin oranı artarken, gelecek üç ayda istihdam artışı beklentilerinin zayıfladığı gözlendi. Bu durum, sektör genelinde iş gücü piyasasına dair daha temkinli bir yaklaşım sergilendiğine işaret ediyor.

Sektörel Değerlendirmeler

NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre, Mart ayında ‘Finans ve Sigorta Faaliyetleri’ sektöründe güven endeksi alt sektörler bazında değerlendirildiğinde, ‘64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)’ ve ‘66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler’ sektörlerinde sırasıyla 0,8 ve 20,1 puanlık azalışlar yaşandı. Öte yandan, ‘65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)’ sektöründe ise 1,5 puanlık bir artış kaydedildi.

Mart 2025 verileri, finansal sektördeki genel güvenin bir miktar azaldığını, ancak bazı alt sektörlerde iyileşme ve artış beklentilerinin devam ettiğini gösteriyor. Gelecek aylarda sektördeki gelişmelerin, hizmet talep beklentilerindeki dalgalanmalara göre şekilleneceği öngörülüyor.