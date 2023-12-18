İstanbullular deprem paniği yaşadı. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre deprem saat 23.53 sıralarında Yalova Çınarcık açıklarında meydana geldi. İstanbul başta olmak üzere birçok ilde hissedilen depremle ilgili İstanbul Valiliği yaptığı açıklamada, "17.12.2023 saat 23.53’te Marmara Denizi Yalova Çınarcık açıklarında meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depremde ilimizde şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. AFAD ve ilgili birimlerimizin saha çalışması devam etmektedir. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.