Osman Turunç, konuşmasında Türkiye'deki büyüme ve yıllık rakamlara değindi. Turunç, "2023 yılında 2022 yılının aynı dönemine göre Türkiye'de %34’lük bir büyüme kaydettik. Bu büyümeyi, kaliteli ürünlerimiz ve müşteri odaklı hizmet anlayışımızla sağladık. 17 yıl önce bir fikir olarak doğan, bugün artık son onaylarla birlikte gerçekleştireceğimiz halka arz için büyük bir heyecan yaşıyoruz. Sizlerin sadece marka dostlarımız değil, aynı zamanda ortaklarımız olmasını sağlayacak bu yeni atılımla, biz de markamızı daha da büyütmeyi, ABD’de yakaladığımız satış gücünü başta Avrupa, ardından Orta Doğu ve Afrika’ya da yaymayı hedefliyoruz. Önümüzdeki 3 yıl içerisinde, bir tanesi İtalya’da, 6 tanesi ise ABD’de olmak üzere showroom ve depo yatırımlarımız olacak." dedi.

Münir Turunç ise ABD'de Marble Systems'ın stratejisine ve Avrupa'da aynı büyümenin olacağına değindi. Turunç, "ABD'de önemli bir büyüme kaydettik. Bu büyümeyi, Avrupa'da da yakalayacağımıza inanıyoruz. 41 sene önce Afyonkarahisar’da kurulan markamız Marble Systems ile bugün, 5 kıtada 50’ı aşkın ülkeye ihracat yapıyoruz. ABD, Marble Systems markamızın doğuş noktası; burada 1000’e yakın bayi, 12 showroom ve 7 depoyla devasa bir altyapıya sahibiz. Bizi diğer markalardan ayıran en büyük gücümüz ise; projelerde gösterdiğimiz varlık. Her proje ve talebe yönelik çok özel ürünler ve üretimler yapabiliyoruz. Tasarım ve inovasyon gerek üretim gerekse pazarlama alanında en güçlü yönlerimiz arasında" dedi.

Davetlilerin ve sektör sözcülerinin beğenisi kazanan Marble Systems'ın yeni showroom'unda, firmanın ürettiği geniş ürün yelpazesi sergileniyor.

Tureks Turunç Madencilik’in dünyaya açılan markası Marble Systems'in,Skyland'de hizmete giren yeni showroom açılışını, Ekovitrin Haber Merkezi'inden Ali Karabaş ve Bekir Yılmaz da takip etti. Yatırımlarından dolayı Tureks Turunç Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Münir Turunç ve Tureks Turunç Madencilik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Turunç'u tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.