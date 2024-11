Yavaş'ın açıklaması şöyle:

Sayın Bakan sanırım size eksik bilgi verilmiş. Biz, Büyük Önder Atatürk’ün, “Eğitimde feda edilecek tek bir fert dahi yoktur” anlayışını ilke edinerek ve “Temiz Okul, Sağlıklı Gelecek” diyerek kolları sıvadık. Tam 533 okulumuz, bizden temizlik talep etti. 83’ünü temizleyip, çocuklarımız için pırıl pırıl hale getirdik. Maalesef gelen bir açıklama sonrası 450 okulumuz, temizlik taleplerini geri çekerek iptal etti. Ve temizlik için giden ekiplerimize, “Okul kapalı”, “Tadilat var” diyenler oldu. Ve dahası ‘okul müdürlerine’ mesajlar gitti. Gösterilen tavır nedeniyle sadece 3 hafta sonu temizlik yapabildik. Okullarımıza malzeme desteğinde bulunuyoruz, onda da engelleme ile karşılaşıyoruz. Tam 1147 okulumuzdan temizlik malzemesi talebi aldık. 675’inin talebini yerine getirdik, burada da birileri yine rahatsız oldu ki taleplerin 472’si iptal edildi. Aşağıda çocuklarımız için büyük bir keyifle yaptığımız hizmetlerin dökümünü de paylaşalım: 2019’dan bu yana okullarımıza asfalt atıyor, yol çizgi imalatları yapıyoruz. Okullarımıza 46 bin ton asfalt attık. Asfalt ve yol çizgi çalışmalarına harcadığımız tutar 90 milyon 598 bin TL’ye ulaşmış durumda. 2019-2024 yılları arasında tüm ilçelerimizdeki okullarımıza güncel kurla yapmış olduğumuz çalışmaların karşılığı ise 150 milyon TL’yi aşmış durumda. Sosyal belediyecilik anlayışımızla eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak üzere projeler üretiyor, hizmetler de sunuyoruz. •KIRTASİYE DESTEĞİ: Her yıl yaklaşık 160 bin öğrencimize ulaşıyoruz. Toplamda 254 milyon 648 bin 650 TL’ye ulaştı. •SERVİS DESTEĞİ: İlkokul çağındaki 9 bin 780 çocuğumuzun servis ücretlerini ödüyoruz. Bugüne kadar yapılan toplam ödeme tutarı 135 milyon 402 bin 271 TL’ye ulaştı. •ABONMAN DESTEĞİ: Orta lise çağındaki yaklaşık 50 bin çocuğumuza aylık düzenli olarak 100 biniş abonman desteği veriyoruz 22.431.170 ulaşmış durumda. •KANTİN DESTEĞİ: İlkokula giden yaklaşık 19 bin çocuğumuza her ay düzenli olarak kantin desteği veriyoruz. Bugüne kadar toplam 112 milyon 672 bin 860 TL’lik bir desteğe ulaştık. •SÜT DESTEĞİ: 2-5 arası çocuklarımız için aylık 6 litre süt desteği sağlıyoruz. Her ay yaklaşık 45 bin çocuğumuz faydalanıyor. Burada da toplamda 142 milyon 240 bin TL’yi aştık. •KIYAFET DESTEĞİ: İlkokula yeni başlayan yaklaşık 14 bin çocuğumuzun okul kıyafetleri için ailelerine toplamda 13 milyon 979 bin TL ödeme yaptık. •BAYRAM HARÇLIĞI: 100 bin çocuğumuzu toplamda 39 milyon 812 TL’lik bayram harçlığı ile sevindirdik •KARNE HEDİYESİ: İlk, orta ve lise düzeyinde eğitim gören yaklaşık 139 bin çocuğumuz için toplamda 26 milyon 117 bin TL karne hediyesi yatırdık. •SINAV DESTEĞİ: YKS, KPSS ve LGS sınavlar için yaklaşık 51 öğrencimize yol ve yemek paraları ile birlikte bugüne kadar toplam 18 milyon 812 TL ödeme yaptık. •SPOR KURSLARI: 6-16 yaş arası 10 bin çocuğumuz için 9 branşta spor kursları veriyoruz. •ÇORBA DESTEĞİ: 3 üniversitemizde günlük 2 bin 500 adet çorba dağıtıyoruz. •YEMEK DESTEĞİ: Üniversite öğrencilerimizi, barınma merkezlerimizde misafir ediyoruz. 450 öğrenciye her gün ücretsiz sabah kahvaltısı ve akşam yemeği veriyoruz. Sayın Bakan

Yusuf Tekin biz sizden işbirliği bekliyoruz. Amacımız çatışmak veya siyasi fayda asla değildir. Çünkü çocuklarımız hepimizin geleceği. Bizim, çocuklarımızın geleceğini inşa etme gayretimiz sonuna kadar sürecektir.