Ankara Büyükşehir Belediyesi, metro hatları ile alt ve üst geçitlerde hizmet veren yürüyen merdiven, asansör ve engelli platformlarıyla ilgili arıza ihbarlarının artmasının ardından harekete geçti. İncelemede bulunan ekipler; ünitelerin genellikle vatandaşların acil durdurma butonlarına basması sonucunda durdurulduğunu tespit etti. Ünitelere kasıtlı olarak zarar verdiği tespit edilen vatandaşlar hakkında yasal işlem başlatılacak.

Konuyla ilgili bilgi veren Kent Estetiği Daire Başkanlığı Bakım Onarım Müdürlüğü Mekanik İşler Şefi Mesut Orhan Yağmur, “Arızalı olarak vatandaşlarımız ihbar ettiği yürüyen merdivenlerle ilgili sıkça karşılaştığımız bir durum ise, kötü niyetli vatandaşların acil durdurma butonuna basması neticesinde ünitenin durdurulmasıdır. Durdurulan ünitelerin tekrar çalıştırılması süresinde vatandaşlar mağdur edilmektedir. İlgili birimlerimiz tarafından bunların tespiti yapılmakta olup, bu davranışlarda olan vatandaşlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır” açıklamasında bulundu.