Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2019-2024 yılları arasında gerçekleştirilen 426 etkinlik için toplam 30 milyon 130 bin dolar harcama yapıldığını belirtti. Buna karşılık, belediyenin AK Parti yönetiminde olduğu 2014-2019 yılları arasında düzenlenen 80 etkinlik için toplam 32 milyon 933 bin dolar harcandığını ifade etti.

Paylaşımında yer alan tabloda, geçmiş dönemlere ilişkin dolar kurlarının Merkez Bankası’nın resmi internet sitesinden, hizmet alımlarının sözleşme ya da işe başlama tarihleri esas alınarak alındığına dikkat çekildi.

Mansur Yavaş, bu verilerle vatandaşlara seslenerek, "Gelin gerçeklere hep beraber verilerle bakalım. Çünkü rakamlar asla yalan söylemez," ifadelerini kullandı. Bu açıklama, yönetim anlayışındaki farklılıkların ve kaynak kullanımındaki tasarrufun bir göstergesi olarak yorumlandı.

Şeffaflık vurgusu ve ekonomik yönetim konusundaki bu karşılaştırma, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı ve belediyecilik hizmetlerinde hesap verebilirlik adına önemli bir adım olarak değerlendirildi.