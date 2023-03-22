Hayatını kaybeden avukatın ölümünde ’ihmal’ iddiası

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde dün akşam saatlerinde arabası içinde baygın bulunan ve kaldırıldığı hastaneden başka bir hastaneye sevk edilen Avukat Ömer Doğan hayatını kaybetti. Doğan’ın ailesi ilk müdahalenin geciktirildiği ve hastanenin ihmali olduğu gerekçesiyle savcılığa hastane hakkında suç duyurusunda bulundu.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde bir çocuk babası 21 yıllık avukat Ömer Doğan (45) dün akşam saatlerinde arabasında baygın bir halde vatandaşlar tarafından bulundu. 112 ambulansıyla Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılan ve yaklaşık 3 saat sonra beyin kanaması geçirdiği tespit edilerek ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Doğan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yakınları hastane hakkında suç duyurusunda bulundu

Avukat Ömer Doğan’ın yakınları Alaşehir Devlet Hastanesi’nde tedavinin geciktirildiğini, hastanede bekletildiği için hayatını kaybettiğini iddia etti. Bunun üzerine savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını belirten Ömer Doğan’ın yakını Okan Kökten, "Ömer Doğan Şeyhsinan Mahallesi’nde dün saat 18.40 civarlarında kendisine ait otomobilde baygın halde görülünce, vatandaşlar 112’yi aramışlar. 112 ambulansıyla Alaşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırmışlar." dedi. Kökten, tomografi çekiminde Ömer Doğan’ın beyin kanaması geçirdiğinin belirlendiğini kaydederek, "Bunun üzerine beyin cerrahisi olan en yakın hastaneye sevk ettiler. Koskoca Alaşehir Devlet Hastanesi’nde Beyin Cerrahi doktoru yokmuş. Bizim hastamızın yaklaşık 2 saat alkollü olduğu iddiasıyla ayılması bekletilmiş, yapılan tahliller sonucunda alkollü olmadığı belirlenmiş. Ayrıca hastanede beyin cerrahi uzmanı olmadığı için hastamız hayatını kaybetmiştir. Koskoca devlet hastanesinde beyin cerrahı uzmanı olmaması düşündürücüdür. İnşallah bir çok hastada bizim gibi beyin cerrahı mağduru olmaz. Abim hastanede beyin cerrahisi olsaydı, erken müdahale edilebilseydi belki şu anda aramızda olacaktı. Bununla ilgi Alaşehir Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk" dedi.

Hastane yetkilileri ise hastanın acil servise geldikten sonra gerekli tıbbi inceleme ve müdahalelerinin yapıldığını, Beyin Anevrizma Rüpturuna bağlı beyin kanaması teşhisi konulduğunu, bunun üzerine beyin cerrahı bulunan en yakın hastaneye sevk edildiğini belirterek, olayın savcılığa intikal ettiğini ve soruşturmanın devam ettiğini ifade etti.

Adli tıbba gönderildi

Avukat Ömer Doğan’ın Alaşehir Devlet Hastanesinde yapılan ilk otopsisinin ardından cenazesinin İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildiği açıklandı. Doğan’ın Yenice Mahallesi’nde bulunan evlerinin önüne taziye çadırı kurulurken, Doğan’ın 23 Mart perşembe günü ikindi namazından sonra Yeni Mezarlıkta toprağa verileceği öğrenildi.