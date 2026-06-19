A Milli Futbol Takımı'nın Paraguay karşılaşması Manisa'da dev ekrandan izlenecek. Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlar için ücretsiz servis kaldıracak, sabahın ilk ışıklarında çorba ve çay ikramı yapılacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'nın Paraguay ile oynayacağı kritik karşılaşmayı vatandaşlarla birlikte izlemek için Sümerpark'ta dev ekran kuruyor. Şehrin farklı noktalarından ücretsiz servislerin kaldırılacağı organizasyonda Manisalılar, sabahın erken saatlerinde milli heyecanı birlikte yaşayacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle sınava girecek öğrencilerin sessiz ve huzurlu bir ortamda dinlenebilmelerini sağlamak amacıyla etkinliğin yerleşim alanlarından uzak olan Sümerpark'ta düzenleneceği belirtildi.

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ikinci maçı olan Paraguay karşılaşması, 20 Haziran Cumartesi günü Sümerpark'ta kurulacak dev ekrandan canlı yayınlanacak. Saat farkı nedeniyle sabah saatlerinde oynanacak mücadele öncesinde Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara saat 05.30'dan itibaren sıcak çorba ve çay ikramı yapılacak. Karşılaşma ise saat 06.00'da başlayacak.

'Dünya Kupası heyecanını tek yürek olarak paylaşalım'

Tüm Manisalıları ay-yıldızlı formaları ve Türk bayraklarıyla Sümerpark'a davet eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, 'A Milli Futbol Takımımızın Paraguay karşısında vereceği mücadeleye hep birlikte ortak oluyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak bu tarihi heyecanı tek ses, tek yürek halinde yaşamak adına Sümerpark'ta buluşuyoruz. Güne milli takımımızın coşkusuyla, birlik ve beraberlik içerisinde başlayacağız. Sabahın ilk ışıklarında hem çorbamızı içecek hem de ay-yıldızlılarımıza dev ekrandan destek vereceğiz. Tüm vatandaşlarımızı sandalyelerini alarak bu güzel coşkuya ortak olmaya davet ediyorum.' dedi.

Vatandaşların alanda rahat edebilmesi için kendi katlanabilir sandalyelerini getirmelerinin tavsiye edildiği bildirildi.

6 hattan ücretsiz servis

Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların etkinlik alanına güvenli ve konforlu ulaşabilmeleri amacıyla kent genelinde 6 farklı güzergahta ücretsiz servis hizmeti sağlayacak. Servis araçları saat 05.00'te eş zamanlı olarak hareket edecek.

Ücretsiz servis güzergahları şöyle: '1. Hat: Turgut Özal Mahallesi - TOKİ 3 - Nurlupınar - Nurlupınar İtfaiye Karşı Durağı - Alaybey Zabıta - Alaybey Camii - Hükümet Önü - Beyazfil - Manolya Meydanı - Eski Adliye - Eski Emniyet - Eski Devlet Hastanesi Kavşağı - Sümerpark. 2. Hat: Göçmen Evleri - Kentpark - Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı - Balık Keyfi - Şelale Plaza Kavşağı - Bankalar Caddesi - Meydan AVM - YSE Kavşağı - İzmir Caddesi - Akmescit - Şeyh Fenari - Kırmızı Köprü - Sultan Kavşağı - Manolya Meydanı - Cumhuriyet Caddesi - İstasyon - Sümerpark. 3. Hat: Muradiye İstasyon - Muradiye Pazaryeri - Muradiye Bankamatik - Muradiye Taksi - Muradiye Mezarlık - Evrenos Mezarlık Durağı - Horozköy Fevzi Çakmak - Horozköy Çarşı - Barbaros Kavşağı - Eski Garaj Kavşağı - Avni Gemicioğlu Caddesi - Manisa Lisesi Kavşağı - Öğretmenler Evi Kavşağı - İstasyon - Sümerpark. 4. Hat: Kuşlubahçe - Barbaros - Yeşil Camii Durağı - Bahtiyar Tosunbaş Caddesi - Çetinkaya Pastanesi - Lale Meydanı - Yunusemre Belediyesi - Çocuk Hastanesi Kavşağı - Malta - Cafe Sera - Ulupark - Kuyumcular - Hükümet Önü - Deva Hastanesi - İstasyon - Sümerpark. 5. Hat: CBÜ Kampüs - Menemen Yolu - Göçmen Konutları - Bankalar Caddesi - Meydan AVM - İtfaiye - Cemiyet - Eski Garaj - Avni Gemicioğlu Caddesi - Kafeler Sokağı - Cumhuriyet Caddesi - İstasyon Caddesi - Sümerpark. 6. Hat: Akgedik - Organize Sanayi Bölgesi - MOSTEM - Güzelyurt - Site 2000 - Sağlık Lisesi - Fen Lisesi - Polinas - Göçmen Evleri - Kentpark - Şelale - ETV (Balık Keyfi) - Lale Meydanı - YSE Kavşağı - İtfaiye - Cemiyet - Sümerpark.'

Manisa Büyükşehir Belediyesi, tüm vatandaşları milli takım heyecanını birlikte yaşamak üzere Sümerpark'a davet etti.