Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, şehrin her noktasında yoğun çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Başkan Er, 'Herkesin kendi mahallesinde ve bölgesinde ulaşabileceği gençlik merkezleri, kütüphaneler, atölyeler ve çok amaçlı salonlar olsun istiyoruz' dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Çamurlu bölgesinde yapımı devam eden gençlik merkezi inşaatında incelemelerde bulundu. Malatya'nın her mahallesine hizmet götürdüklerini ifade eden Başkan Er, yol ve asfalt çalışmalarının yanı sıra gençlik ve spor yatırımlarına da büyük önem verdiklerini söyledi. Çamurlu TOKİ konutlarının arkasında, Güney Kuşak Yolu güzergâhında yapımı devam eden gençlik merkezinin bölgenin önemli bir ihtiyacını karşılayacağını belirten Başkan Er, tesisin yaklaşık 120 milyon liraya mal olacağını kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, gençlik merkezinde çok amaçlı salon, spor salonu, basketbol ve voleybol sahaları ile minder sporlarının yapılabileceği alanların bulunacağını belirterek, 'Her gençlik merkezimizde olduğu gibi burada da büyük bir kütüphanemiz olacak. Gençlerimiz, çocuklarımız ve kadınlarımız için atölyelerimiz, kitap kafemiz ve vatandaşlarımıza hitap edecek sosyal tesisimiz olacak' dedi.

'Bölgenin tamamına hitap edecek'

Çamurlu'nun yeni gelişen ve önemli bölgelerden biri olduğuna dikkati çeken Başkan Er, tesisin yalnızca gençlere değil, bölgedeki tüm vatandaşlara hizmet vereceğini söyledi. Başkan Er, 'Burası Malatya'nın önemli bir noktası. Güney Kuşak Yolu üzerinde çok önemli bir güzergâh. Bu bölgede vatandaşlarımıza hizmet verecek herhangi bir sosyal tesis bulunmuyor. İnşa ettiğimiz bu tesis bölgenin tamamına hitap edecek' diye konuştu.

Tesisin kapalı spor alanlarının yanı sıra açık alanda halı saha da bulunacağını aktaran Başkan Er, gençlerin spor yapabilecekleri ve boş zamanlarını değerlendirebilecekleri önemli bir yaşam alanı oluşturacaklarını söyledi.

'Herkes kendi mahallesinde ulaşabileceği tesislere kavuşacak'

Gençlik ve spor yatırımlarındaki temel hedeflerinin vatandaşların kendi mahallelerinde sosyal ve sportif imkânlara ulaşabilmesi olduğunu vurgulayan Başkan Er, 'Herkesin kendi mahallesinde ve bölgesinde ulaşabileceği gençlik merkezleri, kütüphaneler, atölyeler ve çok amaçlı salonlar olsun istiyoruz. Bu çerçevede burada da böyle bir yapı inşa ediyoruz' dedi.

Ocak ayından bu yana çalışmaların sürdüğü gençlik merkezi inşaatında yaklaşık yüzde 25 seviyesine gelindiğini belirten Başkan Er, tesisin 2027 yılının Mart-Nisan aylarında tamamlanmasının hedeflendiğini açıkladı.

Güney Kuşak Yolu ile bütünleşecek

Gençlik merkezinin hemen önünden geçen Güney Kuşak Yolu'nun ikinci etap çalışmalarının da sürdüğünü belirten Başkan Er, iki yatırımın bölgenin gelişimine önemli katkı sağlayacağını ifade etti. Başkan Er, 'Malatya'nın her tarafındayız. Malatya'nın her noktasına, her mahallesine hizmet götürüyoruz. Bu tesisimizin de Malatya'mıza hayırlı olmasını diliyorum' diye konuştu.

6 bin metrekare alan üzerine inşa edilen gençlik merkezinde basketbol ve voleybol sahaları olmak üzere çok amaçlı bir salon bulunuyor. 2 bin 340 metre kapalı alan sahip tesisin yanına aynı zamanda halı saha da inşa ediliyor. Projede, 60 metrekare kafenin yanı sıra kütüphane, ders çalışma ve seminer salonu da yer alıyor. Kadınlara yönelik atölyelerde tesisin içinde yer alacak.