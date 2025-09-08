Konserin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Manifest grubunun sahnedeki dans ve gösterileri nedeniyle “Hayasızca Hareketler” ve “Teşhircilik” suçlarından resen soruşturma başlattı. Başsavcılığın açıklamasında, “Toplumun sahip olduğu edep ve haya duygularının ihlali ve incitilmesi, edep ve ahlak değerlerine saldırı niteliği taşıyan, çocuk ve gençlerin bu duygularına zarar verebilecek eylemler tespit edilmiştir” ifadeleri yer aldı.

Soruşturmanın başlamasıyla birlikte, grup ve kurucusu Tolga Akış sosyal medyada büyük bir tepkiyle karşılaştı. Özellikle “Arıyor” adlı şarkının üzerine eklenen “hak hukuk adalet” sloganı sosyal medyada yaygın şekilde paylaşıldı.

Ancak en dikkat çekici gelişme, grup ve kurucusunun beklenmedik bir adım atması oldu. Manifest grubunun üyeleri Sueda Uluca, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Zeynep Sude Oktay, Mina Solak ve Esin Bahat ile Big5 yarışmasının yaratıcısı Tolga Akış, X (eski adıyla Twitter) hesaplarını tamamen silerek sessizliğe büründü. Artık kullanıcılar, hesapları etiketlemeye çalıştıklarında “Böyle bir hesap bulunmuyor” uyarısıyla karşılaşıyor.