Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı (VDK), lüks tüketim harcamalarına rağmen gelir bildirmeyen ya da beyanı yetersiz kalan 16 bin 300 kişiyi tespit ederek tebligat sürecini başlatıyor.

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre yürütülen “Yüksek Gelir Grupları Gözetim ve Uyum Programı” kapsamında, özellikle büyük ölçekli şirket ortakları mercek altına alındı. Şirketlerinden kâr dağıtımı yapılmamasına rağmen yüksek yaşam standardı sürdüren, gelir vergisi beyannamesi vermeyen ya da beyanları harcamalarıyla örtüşmeyen mükellefler görüşmeye çağrılacak.

Denetim yalnızca şirket ortaklarıyla sınırlı değil. Herhangi bir ortaklığı bulunmayan ancak lüks araç, gayrimenkul, yat, tekne, pahalı saat ve mücevher gibi yüksek tutarlı harcamalar yapan kişiler de analiz kapsamına alındı. Gelir düzeyi ile bu harcamaları açıklayamayan mükellefler, vergisel yükümlülükler konusunda bilgilendirilecek.

Öte yandan, programın önceki aşamalarında da önemli sonuçlar elde edildi. 2025 yılında başlatılan ilk etapta 10 bin mükellef incelenmiş, yapılan görüşmeler sonucunda toplam 15 milyar liralık matrah artışı sağlanmıştı. Riskli bulunmasına rağmen gerekli adımları atmayan mükellefler için inceleme süreçlerinin sürdüğü bildirildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışı ekonomiyle mücadelenin yeni analiz yöntemleriyle güçlendirildiğini vurgulayarak, bu çalışmaların vergi adaletini sağlama açısından kritik olduğunu ifade etti. Şimşek, tüm mükellefleri gelirlerini doğru ve zamanında beyan etmeye çağırdı.