Maçtan Dakikalar
9. dakikada Trabzonspor savunmasının uzaklaştıramadığı topu önüne alan Kaluzinski'nin vuruşunda üst direkten oyun alanına dönen meşin yuvarlağı savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
12. dakikada orta sahadan aldığı uzun topla sağ çaprazda ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Samudio'nun vuruşunu Uğurcan Çakır, kornere çıkardı.
16. dakikada Muhammed Cham'ın ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
21. dakikada Visca yarı sahadan kaptığı topla birlikte ceza sahası içine girdi. Visca'nın pasında Simon Banza, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
53.dakikada Visca’nın ceza sahası içine ortasında Malheiro’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Kenan Piric’in üzerinden ağlarla buluştu. 2-0
65.dakikada Visca’nın derinlemesine pasında ceza sahası içinde topla buluşan Malheiro’nun sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Kenan Piric’in sağından direğe çarparak ağlarla buluştu. 3-0
70. dakikada Banza’nın pasıyla ceza sahası içine giren Muhammed Cham’ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci filelere gitti. 4-0
87. dakikada Mendy’nin pasında ceza yayı içinde topu kontrol eden Malheiro’nun dönerek yaptığı sert şutta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 5-0
Hakemler: Cihan Aydın, Kerem Ersoy, Mehmet Akıncık
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro (Ali Şahin Yılmaz dk. 88), Lundstram, Batagov, Eren Elmalı, Mendy, Umut Güneş, Muhammed Cham, (Ozan Tufan dk. 73) Visca (Barisic dk. 85), Nwakaeme (Cihan Çanak dk. 85), Banza (Enis Destan dk. 73)
Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Serkan Asan, Serdar Saatçi, Okay Yokuşlu
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Antalyaspor: Kenan Piric, Bünyamin Balcı, Bahadır Öztürk (Emrecan Uzunhan dk. 57), Thallisson da Silva, Güray Vural, Jakup Kaluzinski, Petrusenko (Djenepo dk. 57), Ertal Rakip, Streek (Townsend dk. 57), Larsson, Samudio
Yedekler: Abdullah Yiğiter, Amar, Gaich, Mert
Yılmaz, Hasan Ürkmez, Berkay Topdemir, Abdurrahim Dursun
Teknik Direktör: Alex de Souza
Goller: Banza (dk. 21), Malheiro (dk. 53, 65 ve 87) Cham (dk.70) (Trabzonspor)
Sarı kart: Cham (Trabzonspor)