Maldivler Devlet Başkanı Muhammed Muizzu tarafından onaylanan yasa, İsrail pasaportu taşıyan kişilerin Maldivler'e girişini tamamen engelliyor. Devlet Başkanlığı Ofisi’nden yapılan açıklamada, bu kararın Maldivler hükümetinin Filistin halkıyla dayanışma içinde olduğunu gösterdiği ve İsrail’in Filistinlilere yönelik uyguladığı "vahşet ve soykırım" politikalarına karşı kararlı bir duruşun ifadesi olduğu belirtildi.

Açıklamada, “Maldivler hükümeti, Filistin davasına olan sarsılmaz desteğini ve Filistin halkının temel haklarının korunmasına dair kararlılığını bir kez daha teyit etmektedir. Uluslararası hukukun üstünlüğünü savunan Maldivler, İsrail’in insan hakları ihlallerine karşı uluslararası platformlarda sesini yükseltmeye devam edecektir” denildi.

Devlet Başkanı Muizzu'nun, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulmasına yönelik desteğini kararlılıkla yinelediği de açıklamada vurgulandı.

Yasağın derhal yürürlüğe girdiği bildirildi. Öte yandan, İsrail Dışişleri Bakanlığı, geçtiğimiz yıl İsrail vatandaşlarını Maldivler’e seyahat etmemeleri yönünde uyarmıştı.