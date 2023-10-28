Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman vatandaşın yanında olduklarını ifade eden Başkan Gürkan, “30 Büyükşehir Belediyesi içinde en ucuz suyu kullanıyoruz. Esenlik marketler sıfır kar ile ürün satıyor. MEGSAŞ ekmek satışını yine eksi kar ile veriyor. MOTAŞ’ta ulaşımda eksi ile çalışıyor. Bu geçiş döneminde vatandaşlarımıza büyük bir sıkıntı vermeden su ile ilgili de yüzde 25 oranında indirime gideceğiz” dedi.



“Vatandaş odaklı bir belediyeyiz”

Su ile ilgili yeni düzenlemenin hayata geçmesi için Kasım ayının ilk Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı’nda kararın alınacağını söyleyen Başkan Gürkan, “Daha önceki meclis toplantılarımızda TEFE-TÜFE’ye göre artış yapılır diye bir karar aldık. TEFE-TÜFE’de yüksek çıkınca bu konuda sıkıntı oldu. Önümüzdeki Meclis Toplantısı’nda gündeme getireceğiz. Yüzde 25 oranında bir indirim planladık. Artan maliyetlere rağmen vatandaş odaklı bir belediyecilik anlayışıyla hareket ederek böyle bir karar aldık. Hayırlı olsun. Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşımız için tüm imkânlarımızı seferber etmekten kaçınmayacağız. Malatya’yı yeniden mazisine layık istikbale hazırlayacağız” şeklinde konu