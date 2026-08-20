Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'un Zeytinburnu ilçesi Seyitnizam Mahallesi'nde Yarısı Bizden Kampanyası kapsamında üç sokakta eş zamanlı yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin görüntüleri paylaştı. Bakan Kurum mesajında, 'İstanbul'umuz Yarısı Bizden Kampanyamızla güçlenmeye, güvenli hale gelmeye ve dönüşmeye devam ediyor. Burası 67 binanın aynı anda dönüştüğü Zeytinburnu'ndaki Seyitnizam Mahallesi' dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandıran Yarısı Bizden Kampanyası'nı sürdürüyor. Kampanya kapsamında evini yenilemek isteyenlere her bir konut için 875 bin liraya kadar hibe, 875 bin liraya kadar kredi ve 125 bin lira taşınma desteği veriliyor. İstanbul'da bugüne kadar Kentsel Dönüşüm Başkanlığı koordinesinde 384 bin 553 bağımsız bölüm dönüşüm sürecine dahil edildi. En çok talep alan ilçelerden biri de Zeytinburnu oldu. İlçede 515 riskli yapıda 5 bin 56 bağımsız bölümün dönüşümü tamamlandı. 31 Aralık 2026'ya kadar uzatılan kampanyadan bu tarihe kadar ev ve iş yerlerini riskli yapı olarak tespit ettiren tüm vatandaşlar faydalanabilecek. Seyitnizam Mahallesi'nde üç sokak eş zamanlı olarak kentsel dönüşüm sürecine girdi. Toplam 117 yapının bulunduğu bu sokaklarda 50 yapının dönüşümü tamamlandı, kalan 67 yapıdan karot alındı. Riskli yapı süreci tamamlanan 8 yapıda yıkım başladı. 67 yapı eş zamanlı Yarısı Bizden Kampanyası ile dönüşecek.

'İstanbul'umuz Yarısı Bizden Kampanyası'yla güçlenmeye devam ediyor'

Seyitnizam Mahallesi'nden görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'İstanbul'umuz Yarısı Bizden Kampanyamızla güçlenmeye, güvenli hale gelmeye ve dönüşmeye devam ediyor. Burası 67 binanın aynı anda dönüştüğü Zeytinburnu'ndaki Seyitnizam Mahallesi' ifadelerini kullandı.

'Her an can korkusu yaşıyorduk'

32 yıllık binalarını dönüşüme soktuklarını belirten Eyüp Diker, 'Aslında çoktan karar vermiştik. Evimizin depreme dayanıklı olmadığını tespit ettik. Her an can korkusu yaşıyorduk. Çevre Bakanlığı'nın da maddi imkanlarını duyduğumuz için bu işe başladık' dedi.

Mehmet Şefik Çelik ise Marmara depreminin ardından binalarında yaşadıkları endişeyi dile getirerek, '30 yıldır burada oturuyoruz. Bina depreme dayanıklı değil. Depremde hasar aldı. (Marmara depreminde) Aşağı yukarı bir sene parklarda yaşadık. Çok endişeleniyorduk, giremiyorduk. Bu devlet bize bu seçeneği sunduğu için memnunuz. Depreme dayanıklı bir dairemiz olacak. Bu konuda hem devletten hem belediyeden Allah razı olsun' diye konuştu.

Binaları kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan Mehmet Aygün de 40 yıldır aynı sokakta yaşadığını vurgulayarak, 'Binamız çürüktü. Bu kentsel dönüşüm geldi, iyi oldu. 'Yarısı devletten, yarısı bizden. Müteahhide verdik, heyecanla bekliyoruz. Bir an önce evimiz olsun, evimize girelim. Bu projeyi kim yapmışsa eline koluna sağlık. Biz memnunuz' şeklinde konuştu.

'Amacımız İstanbul'u depreme hazırlamak'

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Dönüşüm Hizmetleri Daire Başkanı Oğuzhan Çiftçi, Zeytinburnu'nda Yarısı Bizden desteğini alan 5 bini aşkın bağımsız bölüm bulunduğunu kaydederek şunları söyledi:

'Zeytinburnu şu an Bahçelievler ve Avcılar ilçelerinden sonra 3. sırada yer almakta. İstanbul deprem gerçeğiyle karşı karşıya. Yarısı Bizden de riski bertaraf etmek adına önemli bir fırsat. Bu konuda çok ciddi ivme kazanıldı. Sayın bakanımızın da duyurduğu üzere Yarısı Bizden Kampanyası yıl sonu itibarıyla sona erecek. Yıl sonuna kadar riskli yapı onay sürecini tamamlayan tüm bağımsız bölümler bu kampanyadan faydalanabilecek. Buradan tüm vatandaşlarımızı bu kısıtlı süreyi verimli geçirmeye ve bu tarihi fırsatı kaçırmamaya davet ediyorum. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak amacımız İstanbul'u depreme hazırlamak. Bunun için de gece gündüz çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz.'