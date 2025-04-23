Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, dünya genelinde yaşanan ticaret savaşlarının etkilerine dikkat çekerek, özellikle ABD’nin Çin’e yönelik tarifelerinin tüm küresel ticareti etkilediğini belirtti. Karavelioğlu, "Çin’in elindeki devasa üretim kapasitesini nasıl yöneteceği, dünya ekonomisinin geleceği açısından belirleyici olacak. Türkiye'nin bu süreçte yatırım çekebilmesi için dış tehditlerden korunmuş bir faaliyet ortamı oluşturması gerekiyor" dedi.

ABD'nin Tarife Hamleleri ve Küresel Etkiler

ABD'nin Çin’i hedef alan yeni tarife politikalarıyla birlikte, Avrupa Birliği ve diğer ülkelerin de ticarette yeni stratejiler geliştirme çabasında olduğunu ifade eden Karavelioğlu, makine sanayisinin bu kapışmanın tam merkezinde yer aldığını vurguladı. ABD’nin her yıl 530 milyar dolarlık makine ithalatı yaptığına, buna karşılık 280 milyar dolar dış ticaret açığı verdiğine dikkat çekerek, "ABD, kendi sanayisini korumak adına küresel ticaret kurallarını zorluyor" değerlendirmesinde bulundu.

Karavelioğlu, Avrupa Birliği’nin daha temkinli bir yaklaşım sergilediğini belirterek, AB’nin MERCOSUR ve Hindistan ile serbest ticaret anlaşmalarına hız verdiğini ve ticarette daha fazla entegrasyon arayışı içinde olduğunu kaydetti. "AB’nin stratejik hamleleri, bizim de yakından izlememiz gereken adımlar" diyen Karavelioğlu, Türkiye'nin küresel pazarlardaki konumunu güçlendirebilmesi için bu değişimleri iyi okuması gerektiğini ifade etti.

İthalatta Çin Baskısı Artıyor

Türkiye’nin makine ithalatında Çin'in artan payına da dikkat çeken Karavelioğlu, 2025'in ilk iki ayında Çin’den makine ithalatının %14,1 arttığını, Çin’in Türkiye’nin makine ithalatındaki payının %30’a ulaştığını söyledi. "Agresif ve asimetrik satış yöntemleriyle karşı karşıyayız. Bu durum, yerli üreticilerin rekabet gücünü olumsuz etkiliyor" diyen Karavelioğlu, yeni yatırım teşvik sisteminde yerli makine üretimini destekleyecek adımların zorunluluk olduğunu vurguladı.

Sanayide Riskler Artıyor

Küresel yatırım malları PMI verisinin yeniden daralma bölgesine indiğini ve Türkiye’de de imalat sanayi PMI’ının Ekim 2024’ten bu yana en düşük seviyeye gerilediğini kaydeden Karavelioğlu, makine ihracatında tonaj bazında %7,7, değer bazında %4,1’lik düşüş yaşandığını hatırlattı. Sanayinin üretim ve istihdam kaybı riskinin arttığını belirten Karavelioğlu, "Ölçeklerimizi küçülten her türlü haksız rekabet unsuru ile kararlı bir şekilde mücadele etmeliyiz" diye konuştu.