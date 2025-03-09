“Özelleştirme Kamu Yararına Olmamıştır”

Akçul, Çayırhan Termik Santrali ve maden sahalarının talipleriyle doğrudan bir sorunlarının olmadığını ancak böylesine kârlı bir işletmenin özelleştirilmesinin yanlış olduğunu belirtti. Akçul, "Böylesine verimli ve kârlı bir işletmenin devlet tarafından işletilmesi, halkın ve ülkemizin kalkınmasına büyük katkılar sağlayabilirdi. Bizim görüşümüz de her zaman bu yöndeydi ve hala savunuyoruz. Özelleştirme, kamu yararına olmamıştır ve alınan bu karar yanlıştır" dedi. Akçul, ayrıca özelleştirmenin değeri çok düşük bir fiyata gerçekleştiğini ve bu durumun kendilerini derinden üzdüğünü ifade etti. "İddia edildiği gibi bu işletme zarar eden bir yer değildi. Gerçek rakamlar, kamuoyuna manipüle edilerek yanlış bir şekilde servis edilmiştir" diyerek, yapılan açıklamaların gerçek dışı olduğunu belirtti.

“İşçilerin Geleceği Belirsiz”

Özelleştirme sürecinin ardından işçilerin ve ailelerinin endişe içinde olduğunu belirten Akçul, "İşçilerin akıbeti belirsiz bir hale getirilmiştir. Bu durumu yaratanların vebali büyüktür ve bu vebal altına girecek olanlar, yıllarca sorumlu olacaklardır" dedi. Ayrıca, işçilerin haklarını korumak adına birlik ve beraberlik içinde olmaları gerektiğini belirten Akçul, "Biz sendika olarak her zaman işçimizin yanında olacak ve haklarımızı korumak için mücadelemizi sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

"Özelleştirme Kararını İptal Edin"

Akçul, hükümete çağrıda bulunarak, "Bu kararı iptal edin. Yarınları değiştirmek, hâlâ sizin elinizde" dedi. Özelleştirmenin iptal edilmesi gerektiğini ve bu süreçte işçilerin haklarını savunmak için kamuoyunun desteğiyle güçlü bir dayanışma içinde olacaklarını dile getirdi.

Son olarak, sendika olarak işçilerin haklarının korunması ve kazanımlarının savunulması noktasında mücadeleye devam edeceklerini ifade eden Akçul, işçilerin birlik içinde kalmasının önemine vurgu yaptı.