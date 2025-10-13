Hamas'ın İsrail ile varılan anlaşma kapsamında ilk 7 esiri serbest bırakmasına, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan yorum geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Macron, İsrailli esirler Eitan Mor, Gali ve Ziv Berman, Matan Angrest, Omri Miran, Alon Ahel ve Guy Gilboa-Dalal'ın Kızılhaç'a teslim edildiğini ve güvende olduğunu aktardı. Emmanuel Macron, "Esirlerin, ailelerin ve İsrail halkının sevincini paylaşıyorum" ifadelerini kullandı.

Esirlerin yakında özgür olacağına dikkat çeken Macron, "Bu esirler ve beklenen diğer 13 esirin serbest bırakılmasıyla, İsrail, Gazze ve bölge için barış mümkün hale geliyor" açıklamasını yaptı.

Ülkesinin bundan sonra da Gazze Şeridi'ndeki barış sürecine gerekli katkıları yapacağını vurgulayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Fransa, ABD Başkanı Donald Trump'ın planının her aşamasına, harekete geçmesine yardımcı olduğu Arap ortaklarıyla birlikte dahil olacak. Ama şimdilik, bu sevinci yaşayalım" değerlendirmesinde bulundu.