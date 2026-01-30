İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-İran ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgede artan askeri gerilim ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tansiyonun düşürülmesi ve sorunların diplomatik yollarla çözülmesi için Türkiye’nin, İran ile ABD arasında kolaylaştırıcı bir rol üstlenmeye hazır olduğunu ifade etti.

Erdoğan ayrıca, bugün Türkiye’de bulunan İran Dışişleri Bakanı’nı kabul edeceğini belirtti.