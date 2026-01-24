İstanbul’da Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında rüşvet ve kara para aklama suçlamalarıyla 4 şüpheli tutuklandı.

yenisafak.com'da yer alan habere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturmanın, belediyedeki bazı kamu görevlileri ile bağlantılı kişiler hakkında “zimmet”, “irtikap”, “rüşvet verme ve alma” ile “ihaleye fesat karıştırma” suçlarını kapsadığı öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden ANPA Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yeğen ile Özcan Yeğen’in rüşvet suçlamasıyla, Voll Global’in sahibi Deniz Topçuoğlu ve Voll Dizayn’ın sahibi Mehmet Ali Şahin’in ise suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.

Operasyon kapsamında toplam 12 şüpheli yakalanırken, emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 kişi sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Diğer şüphelilerle ilgili adli işlemlerin sürdüğü kaydedildi.

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında alınan müşteki ve tanık ifadeleri, etkin pişmanlıktan yararlanan şüphelilerin beyanları ile dijital materyallerin incelenmesi sonucu 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi. Firari durumda olan bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği ifade edildi.