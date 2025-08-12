Birinci Dünya Savaşı'nda müttefikimiz olan Avusturya- Macaristan Monarşisi, Çanakkale Cephesine 2000 kadar topçusunu gödererek destek olmuştur. Cephede topçu eksiğimiz giderilmesi açısından çok önemli olan bu desteğin ölümsüzleştirilmesi için Gelibolu Yarımadasına kazandırılan "MACARİSTAN GELİBOLU ANITI " Macaristan hükümeti tarafından yapılmış olup, her iki ülkenin de savunma bakanlarının katılımı ile 2022 yılında açılmıştır.



TAPOLCA HEYETİNDEN ANLAMLI ZİYARET

İki ülkenin dostluğunun bir simgesi olan anıt, 62. Troya Festivali kapsamındaTapolca heyeti tarafından ziyaret edildi.

Tapolca Belediye Başkanı Dobo Zoltan ve Çanakkale Fahri Hemşehrisi Fadıl Başar Macaristan Gelibolu Anıtı'na çiçek bırakarak saygı duruşunda bulundu.



Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Sayın Fadıl Başar 62. Troya Festivali kapsamında Çanakkale Belediyesi'nin misafiri olarak katıldıkları etkinlikte, her iki ülkenin ilişkilerine katkıda bulunanÇanakkale- Tapolca kardeş şehir birlikteliğinin önemine vurgu yaptı. İki şehrin ilişkilerinin giderek yukarı doğru ivme kazandığını söyleyen Başar, bunu içi ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

ÇANAKKALE ŞEHİTLİĞİ



Festivalin son gününde Çanakkale Belediyesi tarafından organize edilen Gelibolu Yarımadası turunun Macar Heyeti için çok güzel bir süpriz olduğunu söyleyen Fadıl Başar, Çanakkale Şehitliği ziyaretin de kendileri için hem tarihe bir yolculuk hem de şuhedaya bir şükran olduğunu belirtti.

ÇANAKKALE'DEKİ GÜZELLİK ; TAPOLCA PARKI

2 gün önce de festival kapsamında Macar heyeti'nin Esenler bölgesinde bulunan Tapolca Parkı'nı ziyaret ettiklerini belirtti. Çanakkale Belediyesi tarafından içinde voleybol, basketbol sahalarının bulunan parkta Türk, Macar ortak kahramanı Atilla'nın da bir büstü bulunuyor. Ayrıca Tapolca Parkı'nda, 480 şehidimizin ebedi istirahatgahı olan Budapeşte'deki Galiçya Cephesi Şehitliği'nin de anıldığı bir anıt yer almakta. Birçok Çanakkale'linin huzur içinde zaman geçirdi park, Tapolca ve Macaristan'nın şehirde tanınmasında önemli rol oynuyor.

Fadıl Başar özellikle mükemmel evsahipliğinden dolayı Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek'e teşekkür ettiklerini belirtti.