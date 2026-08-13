Bu tablonun nitelikli yeni konutlara yönelik talebin korunduğuna işaret ettiğini belirten Bakırcı GYO Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Fatih Sağlam, “Bununla birlikte konut piyasasını yalnızca satış adetleri üzerinden değerlendirmemek gerekiyor. TCMB’nin Haziran 2026 Konut Fiyat Endeksi verisine göre konut fiyatlarının yıllık bazda nominal olarak yüzde 24,5 artarken reel bazda yüzde 5,8 gerilemesi, bugünkü fiyat seviyelerinden alım yapmak isteyenler için önemli bir fırsat penceresi oluşturuyor” dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Temmuz 2026 Konut Satış İstatistikleri, konut piyasasında satışların yaz döneminin etkisiyle yavaşladığını ortaya koydu. Temmuz ayında Türkiye genelinde 123 bin 603 konut satılırken, toplam satış adedi yıllık bazda yüzde 17 geriledi. İlk el konut satışları 42 bin 529 olurken yıllık bazda yüzde 8,6 geriledi. İkinci el satışlar ise yüzde 20,8 düşüşle 81 bin 74’e indi. Böylece toplam satışların yüzde 34,4’ünü ilk el, yüzde 65,6’sını ikinci el konutlar oluşturdu. Yılın ilk yedi ayında ise toplam konut satışları 823 bin 119’a ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,5 geriledi. İlk el konut satışları bu dönemde 264 bin 16 olarak gerçekleşirken yıllık bazda yüzde 0,8 geriledi.

Konut fiyat artışı enflasyonun gerisinde kaldı

Konut piyasasını yalnızca satış adetleri üzerinden değerlendirmemek gerektiğini belirten Bakırcı GYO Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Fatih Sağlam, fiyatların enflasyon karşısındaki seyrinin de alım kararlarında önemli bir gösterge olduğunu söyledi. Sağlam, “TCMB’nin Haziran ayı Konut Fiyat Endeksi verisi, konut fiyatlarının nominal olarak artmaya devam ederken enflasyonun gerisinde kaldığını ortaya koyuyor. Konut fiyatları yıllık bazda yüzde 24,5 artarken reel bazda yüzde 5,8 azalması, hem oturum hem de yatırım amacıyla konut almak isteyenlere önemli bir fırsat sunuyor” dedi. Konut fiyatlarının enflasyon karşısındaki seyrinin yanı sıra üretim maliyetleri ve yeni arz koşullarının da piyasadaki fiyatlamayı şekillendirdiğine dikkat çeken Sağlam, “Konut almak isteyenler açısından alternatiflerin ve proje seçeneklerinin arttığı bu dönemde, lokasyonu, niteliği ve fiyat dengesi doğru projelerin öne çıkacağını düşünüyoruz. Bu nedenle mevcut koşulların konut ihtiyacı bulunan ve uzun vadeli yatırım yapmak isteyen alıcılar tarafından dikkatle değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz” diye konuştu.

“Fiyat kadar nitelik de belirleyici”

Mevcut piyasa koşullarında konut alıcılarının daha seçici davrandığını ifade eden Sağlam, satın alma kararlarında fiyatın yanı sıra projenin lokasyonu, ulaşım olanakları, yapı kalitesi ve sunduğu yaşam standartlarının da giderek daha fazla önem kazandığını belirtti. Sağlam, “Bugün konut alıcısı yalnızca metrekare fiyatına bakmıyor; aldığı konutun uzun vadede sağlayacağı yaşam kalitesini ve değer potansiyelini de değerlendiriyor. Bu nedenle doğru lokasyonda, güçlü ulaşım bağlantılarına sahip, güvenli ve modern yaşam ihtiyaçlarına cevap veren projelerin öne çıkacağını düşünüyoruz. İlk el konut satışlarının yılın ilk yedi ayında yüzde 0,8 gibi sınırlı bir gerileme göstermesi de nitelikli yeni konutlara yönelik talebin korunduğuna işaret ediyor” açıklamasında bulundu.

“Kredilerdeki hareketlilik talebin canlı olduğunu gösteriyor”

Temmuz ayında ipotekli konut satışlarının yüzde 23,7 artarak 23 bin 888’e yükselmesinin dikkat çekici olduğunu belirten Fatih Sağlam, finansman koşullarının konut talebinin yönünü belirleyen en önemli unsurlardan biri olmaya devam ettiğini söyledi. Sağlam, “Toplam konut satışları yüzde 17 gerilerken ipotekli satışların yüzde 23,7 artması, konut talebinin tamamen ortadan kalkmadığını, finansmana erişimin satış kararlarında belirleyici olduğunu gösteriyor. Yılın ilk yedi ayında ipotekli satışların yüzde 30,9 artmış olması da bu hareketliliğin geçici olmadığını ortaya koyuyor. Finansman koşullarında yaşanabilecek iyileşmeyle birlikte bugün kararını erteleyen önemli bir kesimin yeniden piyasaya dönmesini bekliyoruz” dedi