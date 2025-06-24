Avrasya bölgesinin en prestijli sektörel platformlarından biri olarak kabul edilen logitrans, bu yıl da dünyanın dört bir yanından profesyonel ziyaretçileri, sektör liderlerini ve çözüm sağlayıcıları aynı çatı altında buluşturacak. Fuar, lojistik sektörünün nabzını tutarken, firmalara uluslararası iş ağlarını genişletme ve yenilikçi çözümlerle tanışma fırsatı sunacak.

Uluslararası logitrans 2025’te Öne Çıkan Başlıklar:

Uluslararası taşımacılık ve lojistik hizmetleri

Dijitalleşme, otomasyon ve sürdürülebilir çözümler

Gümrük süreçleri, depolama sistemleri ve intermodal taşımacılık Kiğılı, Kristal Elma'da 1 Büyük Ödül ve 6 Kristal Elma kazandı İçeriği Görüntüle

Katılımcı firmalarla birebir iş bağlantı imkânları

Sektörel paneller ve vizyoner sunumlarla bilgi paylaşımı

Katılım Neden Önemli?

17’den fazla ülkeden 200’ün üzerinde katılımcı firmanın yer alacağı fuar, 14.000’in üzerinde profesyonel ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanıyor. Almanya’dan Çin’e, Türkiye’den Orta Doğu’ya kadar geniş bir coğrafyadan gelen katılımcılar sayesinde yeni iş ortaklıkları kurmak ve pazarlara doğrudan erişim sağlamak mümkün olacak.

Lojistik ve taşımacılık alanında son gelişmeleri yakından takip etmek, dijital dönüşüm süreçlerine adapte olmak ve sektörel trendleri yerinde gözlemlemek isteyen tüm profesyoneller için logitrans 2025 kaçırılmayacak bir fırsat olarak öne çıkıyor.

Etkinlik Tarihi: 19 – 21 Kasım 2025

Yer: Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi, İstanbul