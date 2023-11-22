Türkiye'nin en büyük yerli iş yazılımı şirketi Logo Yazılım, perakende sektörünün ve müşterilerinin teknolojik gelişmelerle birlikte değişen beklentilerine yönelik çözümler sunuyor. BMD iş birliğiyle düzenlenen toplantıda sektör temsilcileriyle bir araya gelen Logo Yazılım; perakendedeki trendleri, dönüşen müşteri taleplerini ve bulut tabanlı Logo Diva RETAIL çözümünün sunduğu avantajları paylaştı.

Toplantıya ev sahipliği yapan Logo Perakende Çözümleri Genel Müdürü Arslan Arslan, sektörde öne çıkan 3 trendi sıralarken, “Teknolojik gelişmeler, her alanda olduğu gibi perakende sektöründe de müşteri talep ve davranışlarında, iş yapma biçimlerinde değişimi beraberinde getiriyor. Bu dönemde odağımızda 3 trend var; müşteri deneyiminin iyileştirilmesi, yeni iş modelleri geliştirerek gelir yaratma ve çalışan deneyiminin iyileştirilmesi. Bulut bilişim, mağazalarda müşterilerin ve çalışanların deneyimini üst düzeye taşıyan çözümler geliştirilmesine imkân sağlıyor. Ayrıca şirketlerin iş süreçlerini optimize ederek, daha az kaynakla daha verimli işler yapılabilmesine olanak veriyor. Bulut tabanlı Logo Diva RETAIL çözümümüzün Mobil Satış, Kampanya ve Self Checkout uygulamalarıyla perakende sektöründeki müşterilerimizin dönüşen ihtiyaçlara hızlı bir şekilde cevap verebilmesini sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Markalar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Öncel, teknolojinin ve çevikliğin önemini vurgulayarak, “İçinde bulunduğumuz çağda, zaman karar alıcılar için çok önemli. Perakende işletmelerinin yöneticileri satış, müşteri memnuniyeti, satın alma vb. gibi tüm birimlerden gelecek her türlü anlamlı veriye en hızlı şekilde ulaşmak istiyor. Böylece belirsizliği en aza indirmek, karar alma süreçlerini kısaltmak ve nihayetinde doğru karar alarak elde edilen faydayı en yüksek seviyeye çıkarmak hedefleniyor. Bu süreçte teknoloji ile desteklenmiş, kullanıcı dostu ve zamanında ulaşılmış anlamlı veriler büyük önem taşıyor. Hedeflere ulaşmak için tüm sektörlerin teknolojik gelişmeleri yakından takip etmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Logo Yazılım perakendede, bulut tabanlı bir platform sunmanın avantajıyla sistemlerini müşteri deneyimini ön plana çıkartacak şekilde kurguluyor. Türkiye’de bir ilk olan ve devrim yaratan Logo Diva RETAIL Bulut Mobil Satış Uygulaması, kasa satış işlemlerini sabit kasalardan bağımsız hale getirerek kasa kuyruğuna girmeden satın alma deneyimi sunuyor. Gelişmiş özellikleriyle ilk kez bulut üzerinden birçok farklı sürecin gerçek zamanlı yönetilmesini sağlayarak kullanıcılarına benzersiz müşteri deneyimi sağlıyor.

Self Checkout Uygulaması ile müşterilerin yıllardır büyük süpermarketlerde deneyimledikleri kendi kendine alışveriş imkanını perakendenin yeni segmentlerine de yaygınlaştırmayı hedefliyor. Bağımsız ve ölçeklenebilir bulut kampanya sistemiyle ise tüm kanallarda müşteriyi tanıyıp özel kampanya ve avantajları hesaplayıp birleşik bir deneyim sunuyor. Firmalar bu platform ile istedikleri her türde kampanyayı ve fiyatlamaları kurgulayabilirken, kullanıma hazır senaryolar ile kampanyaları kolayca tanımlayabiliyor.