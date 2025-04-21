Türkiye’nin güçlü bankacılık altyapısı, çevik iş yapma kültürü ve teknolojiye hızlı uyumu, fintek alanında önemli fırsatlar yaratıyor. Bu dinamik ortamdan doğan potansiyeli değerlendirmek isteyen Logo Grup, fintek faaliyetlerini tek bir çatı altında topladı. Yeni yapılanmayla birlikte, küresel teknoloji trendleri arasında hızla yükselen finansal inovasyon odaklı çalışmaların daha da ivmelenmesi hedefleniyor. Finansal Teknolojiler İş Birimi’nin başına ise, daha önce eLogo Genel Müdürü olarak başarılı projelere imza atan Başak Kural getirildi.

B2B Dünyasında Gömülü Finans Liderliği Hedefleniyor

Yeni görevinde vizyonunu paylaşan Başak Kural, Finansal Teknolojiler İş Birimi’nin temelinin, eLogo çatısı altında uzun yıllardır fintek alanında edinilen bilgi birikimi üzerine inşa edildiğini vurguladı. Kural, “İşletmelerin çeşitlenen ekonomik faaliyetleri beraberinde ciddi bir finansal ve muhasebesel iş yükü getiriyor. Biz de Logo Finansal Teknolojiler olarak, geliştirdiğimiz platformlar ve sektörel entegrasyonlar sayesinde bu yükü hafifletmeyi, işletmelerin verimliliğini artırmayı amaçlıyoruz. Ayrıca finansal enstrümanlara daha hızlı, avantajlı ve bilinçli erişim sağlayacak çözümler üzerinde yoğunlaşıyoruz" dedi.

Özellikle ERP sistemleri içine entegre edilen gömülü finans çözümleri üzerinde çalıştıklarını aktaran Kural, bu sayede muhasebe ve finans ekiplerine ek iş yükü getirmeden, mevcut iş süreçleri içerisinde yenilikçi teknolojiler sunduklarını belirtti. Kural, “Gömülü finans alanında küresel ölçekte önemli bir trend yaşanıyor. Logo Grup olarak güçlü birikimimizi bu alana taşıyarak, B2B dünyasında finansal servisleri tek noktadan sunan lider bir oyuncu olmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Logo Grup, yeni yapılanmasıyla birlikte, sadece teknoloji üretmekle kalmayıp, finansal inovasyona yön veren bir ekosistem inşa etmeyi amaçlıyor.