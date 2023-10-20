Giderek daha büyük kitleleri peşinden sürükleyen espor ekosisteminin gelişimini destekleyen ve espor profesyonellerinden aldığı geri bildirimlerle ürün tasarlayan Logitech G, Türkiye'deki oyun sektörünü geliştirmeye yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Logitech G şimdi de Türkiye’nin adını espor sektöründe daha geniş kitlelere başarılarıyla duyurmak için oyun dünyasının en rekabetçi oyuncularını ve sevilen içerik üreticilerini bir araya getiren FUT Esports ile güçlerini birleştirdi ve ilk lansmanını gerçekleştirdi.

Logitech G’nin espor profesyonellerinin geri bildirimleriyle tasarladığı Yeni PRO X Serisi’nin tanıtıldığı etkinlikte, Logitech Türkiye Ülke Müdürü Sinem Erdoğmuş Yavuz ve FUT Esports Kurucu Ortağı Cesur Sünnetçioğlu’nun açılış konuşmalarının ardından Logitech Türkiye Ülke Pazarlama Lideri Cihan Önal, Yeni PRO X Serisi ürünleri Logitech G PRO X 2 SUPERLIGHT Mouse, PRO X TKL LIGHTSPEED Klavye ve PRO X 2 Kablosuz Kulaklığı anlattı. Ardından FUT Esports Valorant Oyuncusu Mehmet Yağız "cNed" İpek ile bir oyuncunun gözünden esporu dinlemek üzere bir sohbet gerçekleştirdi.

Logitech Türkiye Ülke Müdürü Sinem Erdoğmuş Yavuz, Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye’yi başarıyla temsil eden espor takımının yanında durmaktan gurur duyduklarını söyleyerek, ‘‘Kurulduğumuz günden bu yana oyun ekosistemini destekleyen ve espora yatırım yapan bir şirketiz. Günümüzde Logitech G’nin sevilmesinde ve ürünlerimizin tercih edilmesinde, espor profesyonelleri ile birlikte çalışmamızın katkısı çok büyük. Espor profesyonelleri, oyuncuların ihtiyaçlarını daha iyi anlamamıza yardımcı olurken, ürünlerimizde en yüksek seviyede performans, kalite ve son teknolojiyi sunmamızı sağlıyor. FUT Esports ile bir araya gelerek, Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye’nin adını espor sektöründe daha geniş kitlelere başarılarıyla duyurmayı amaçlıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz işbirliği espor dünyasının gelişmesi amacıyla yaptığımız yatırımların bir örneği. Bugün tanıttığımız Yeni PRO X Serimiz ve espor profesyonelleri ile birlikte, kazanmak için tasarlanan ürünlerle oyun deneyimini mükemmelleştirmeye devam edeceğiz.” dedi.

İkonik mouse yenilendi: PRO X 2 SUPERLIGHT Mouse

Logitech’in en son teknolojiyi kullanarak tasarladığı PRO X 2 SUPERLIGHT, profesyonel oyuncuların sevdiği hassasiyeti ve mekanik hissi sağlayan yeni bir hibrit optik-mekanik anahtar teknolojisi LIGHTFORCE ile öne çıkıyor. Yalnızca 60 gram ağırlığındaki, hassasiyet, performans ve güvenilirliği birleştiren mouse, ileri seviye oyuncuların hamlelerini kolaylaştırıyor. Hibrit anahtarlara sahip mouse, 32.000 DPI'ya sahip yepyeni HERO 2 Sensörünü de bünyesinde bulunduruyor. Profesyonel oyuncuların incelemelerine göre PRO X SUPERLIGHT, ödüllü tasarımını ve hafifliğini yenilenen bu modelinde de korumaya devam ediyor. 95 saat boyunca üst düzey deneyim sunuyor.

Şampiyonların tercihi: PRO X TKL LIGHTSPEED Klavye

Mücadeleyi seven profesyonel oyunculara olağanüstü bir deneyim sunmak için tasarlanan PRO X TKL LIGHTSPEED Kablosuz Oyun Klavyesi, Logitech G’in LIGHTSPEED kablosuz teknolojisinin güvenilir performansına sahip. Oyuncular, LIGHTSPEED bağlantısına ek olarak Bluetooth veya birlikte verilen USB-C'den USB-A'ya kablo aracılığıyla klavyeyi bilgisayarına bağlayabiliyor. Programlanabilir tuşlar, LIGHTSYNC ile RGB aydınlatma, Oyun Modu tuşu, yeni Oyun Modu Kilidi, medya kontrolleri ve ses düzeyi tekerleğine sahip Klavye, özelleştirmeyi ve kontrolü ele almayı sağlıyor. Sayısal tuş takımı bulunmayan Klavye, LIGHTSYNC RGB'nin ışıklandırmasını sağlayan çift çekimli tuş başlıklarıyla oyunculara mouse hareketi için daha fazla alan sunuyor. Özellikleriyle dikkat çeken klavye, şık bir taşıma çantası ile birlikte geliyor. Profesyonel oyuncular için en küçük ayar değişikliği, birincilik ve ikincilik arasındaki farkı belirleyebilir, bu yüzden yeni PRO X Serisi ürünlerinde DPI, hassasiyet, rapor hızı, yüzey, oyun ayarları birbiriyle bağlantılı olarak performans sergiliyor.

İnovasyonla performansını artıran kulaklık: PRO X 2 Kablosuz Kulaklık

PRO X 2 Kablosuz Kulaklık, ileri düzey rekabet seviyelerinde, maksimum performansa net şekilde ulaşmak için profesyonellerle tasarlandı. Gelişmiş ses tepkisi, azaltılmış ses bozulması ve rakipsiz ses sunan devrim niteliğinde yeni bir malzeme olan grafenden üretilen grafen sürücüleri oyuncuların oyunlarının tüm seslerini en hassas detaylarla duymalarına olanak tanıyor. Kulak ve baş için tasarlanmış hafızalı köpük süngerler, ileri düzeyde performans sergilemeyi amaçlayan oyuncuların her türlü dış faktörden odağını korumasını sağlıyor. Kulaklık, dayanıklı alüminyum malzemeler ve çelik çerçeve ile konfor ve sağlamlığın dengesini sunuyor. Ayrıca odak istikrarını maksimum seviyeye çıkarırken oyun dinamiğini kolaylaştırıyor. Verimliliği ön planda tutan PRO X 2 Kablosuz Kulaklık, 50 saate kadar kullanılabilen pil ömrü ile yetenekli profesyonellerin ve tüm oyunseverlerin oyundan keyif almasını sağlıyor.

Daha iyi bir gelecek için tasarlandı

Logitech, ileri düzey performanslı bilgisayar ekipmanı tasarlamasının yanı sıra, ürettiği ürünleriyle karbon etkisini azaltarak iklim dostu bir dünya oluşturmak için çalışıyor. Logitech G ürünleri, kullanılmış ürünlerindeki plastiğe yeni bir hayat vermek için geri dönüştürülmüş plastik ile yeniden hayat buluyor. Bu ürünleri satın alan oyuncular çevre dostu bir adım atarak karbon etkisini azaltmaya yardımcı oluyor. Üretim sırasında yenilenebilir enerji kullanılmaya dikkat ediliyor. Oyuncular bir Logitech G ürünü kullanmaya başlayınca, yenilenebilir enerji kaynaklarıyla daha düşük bir karbon etkisi sağlanıyor. Böylece iklimden etkilenen toplumlar için farkındalık oluşturma amaçlanıyor.