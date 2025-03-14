Yazılım çözümleri alanında 40 yıllık deneyimiyle sektörün lider kuruluşu Link Bilgisayar, Ar-Ge ve inovasyon alanındaki vizyonunu daha da ileriye taşımak amacıyla, Erhan Polat’ı Ar-Ge ve İnovasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı pozisyonuna atadığını duyurdu. 25 yılı aşkın tecrübesiyle telekom, yazılım, donanım ve akıllı şehircilik projelerinde uçtan uca hizmet veren Erhan Polat, kamu ve özel sektörde birçok büyük ölçekli projede yer aldı. Polat, iş analitiği, AI & RPA, IoT, büyük veri, yüksek çözünürlüklü veri yönetimi ve üretim süreçleri gibi alanlarda derin uzmanlığı ve geniş bilgi ve deneyimiyle, Link Bilgisayar’ın inovasyon yolculuğuna liderlik edecek.

Yenilikçi bakış açısı

Ar-Ge ve inovasyon süreçlerini yönlendirerek Link Bilgisayar’ın sektördeki liderliğini pekiştirecek stratejilerin geliştirilmesinde önemli bir rol üstlenecek olan Polat, teknoloji ve inovasyon alanındaki derin tecrübesiyle, şirketin yeni nesil teknolojiler ve ürün geliştirme süreçlerine katkı sağlamayı sürdürecek. Sektörde uzun yıllara dayanan deneyimi ve yenilikçi bakış açısıyla tanınan Erhan Polat, şirketin Ar-Ge stratejilerine liderlik ederek teknolojik gelişmelere yön veren projeler geliştirilmesine öncülük edecek. Bu atama ile Link Bilgisayar, inovasyon odaklı büyüme stratejisini güçlendirerek, dijital dönüşüm ve sürdürülebilir teknoloji çözümlerine yönelik çalışmalarını hızlandırmayı hedefliyor.