‘Turunçgil Kesim ve İhraç Tarihlerini Belirleme Komisyonu’ tarafından 8 Eylül itibariyle limon hasadına izin çıktı. Türkiye'nin narenciye üretiminin üçte birini gerçekleştiren Adana'da da çiftçiler komisyon kararının ardından mayer cinsi limon kesimine başladı.



520 bin ton rekolte bekleniyor, verim yüz güldürüyor

Bu sene kent genelinde yaklaşık 150 bin dekar alanda üretimi yapılan mayer cinsi limondan 520 bin ton civarında rekolte bekleniyor. Limonun fiyatı ise bahçede kilogramı 5-6 liradan alıcı buluyor. Dönüm başına yaklaşık 4 tonluk verim ise çiftçinin yüzünü güldürüyor.



“Rekolte sevindirici”

Hasat sırasında İhlas Haber Ajansı’na konuşan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, bu sene verimin iyi olduğunu söyleyerek, “Geçen sene soğuk hava nedeniyle limon ve diğer ürünlerde verim yoktu ancak bu sene rekolte sevindirici. Adana genelinde 247 bin dönüm alanda limon ekimi var. Bunun da 150 bin dönümü mayer cinsi limon. Bu sene mayer cinsi limondan 520 bin ton rekolte bekliyoruz” ifadelerini kullandı.



“Hasat bollaşınca fiyatlar daha iyi olacak”

Tüccarların Avrupa ve Rusya harici alternatif pazarlara da satması gerektiğini belirten Doğan, “Bu sene limonun verimi güzel. İnşallah tüccarlarımız alternatif pazarlar bulur ve bu ürünleri satar. Yurt dışına gönderdiğimizde çiftçimiz para kazanacaktır. Geçen sene fiyatlar bahçede kilogramı 8-10 lirayken bu sene 5-6 lira arasında değişiyor. Limon hasadında şuanda birikme var, önümüzdeki günlerde hasat bollaşınca fiyatlar daha iyi olacak diye bekliyoruz” dedi.



“DFİF desteği tüm ürünlere verilmeli”

Rekoltenin yüz güldürdüğünü ancak fiyatların düşük olduğunu kaydeden Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, daha sonra şunları söyledi:

“Bütün girdi fiyatları yükseldi. Geçen sene 8 liraya satılan limon bu sene 5 lira. Biz bu sene Cumhurbaşkanımız tarafından narenciye ürünlerinin tamamına Destekleme Fiyat İstikrar Fonu’nun (DFİF) açıklanmasını istiyoruz. Bütün ürünlere fark yapılmaksızın ton başına 2 bin lira destek verilmesini bekliyoruz. Öyle olursa eğer çiftçimiz rahat edecektir.”